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Утренний туман по дороге

В Узбекистане отменили требование езды с включенными фарами днем

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15629321/V-Uzbekistane-otmenili-trebovanie-ezdy-s-vklyuchennymi-farami-dnem.html

Решение пересмотрено с учетом мнений широкой общественности. Несколько дней назад депутаты Узбекистана направили в Кабинет министров письмо с просьбой отменить требование о включении фар.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. В Узбекистане отменили требование о включении фар во время движения в дневное время суток, сообщают в ГУВД.

"Решение пересмотрено с учетом мнений широкой общественности", - говорится в сообщении.

Несколько дней назад депутаты Узбекистана направили в Кабинет министров письмо с просьбой отменить требование о включении фар или дневных ходовых огней автомобилей в светлое время суток. Положение должно вступить в силу с 1 января.

Напомним, власти республики 4 июня 2019 года включили в Правила дорожного движения положение о том, что в светлое время суток на всех движущихся автомототранспортных средствах должен быть включен ближний свет фар или дневные ходовые огни. Документ вступил в силу с 10 мая прошлого года.

Автомобили во время снегопада
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Позже действие данного решения было временно приостановлено до 2021 года. Требование о необходимости включения дневного света фар или дневных ходовых огней (ДХО) в светлое время распространялось только на автомашины, оснащенные автоматическими ДХО.

Согласно документу, с 1 января 2021 года водители всех автотранспортных средств обязаны использовать ближний свет фар или ДХО в светлое время суток.

Водители, нарушившие данное требование, будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 0,5 БРВ (111 500 сумов), за повторное нарушение – 1 БРВ (223 000 сумов), за третье – 3 БРВ (669 000 сумов).

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В случае совершения правонарушения более трех раз в течение 1 года владельца машины оштрафуют на 892 тысячи сумов или лишат его водительских прав на полгода.

Теги:
водитель, водители, автомобилисты, автомобиль, автомобили, Узбекистан, Узбекистан



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