Хоким столицы объяснил, почему вход в Tashkent City стал платным

По его словам, месячное обеспечение парка обходится в 900 миллионов сумов. На содержание только одного фонтана уходит один миллион сумов в день.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев прокомментировал решение администрации Tashkent City сделать вход в парк платным.

"Нет другого способа сохранить парк. На строительство парка ушло очень много средств, и поддержание в нём порядка также является сложной задачей", — сказал Артыкходжаев.

По его словам, месячное обеспечение парка обходится в 900 миллионов сумов. На содержание только одного фонтана уходит один миллион сумов в день, добавил хоким.

"Деньги на это из госбюджета не выделяются. Бюджет формируется за счет налогоплательщиков. У людей по праву возникает вопрос: "Зачем мне платить, если я вообще не хожу в Tashkent City?". Вот почему я думаю, что актуальнее самоокупаемость", — заключил Джахонгир Артыкходжаев.

Напомним: ранее на сайте Tashkent City появилась информация о том, что с 17 декабря вход для посетителей в парк в предновогодние и новогодние дни будет платным. Стоимость билета для взрослых составляет 10 тысяч сумов, для детей — 5 тысяч сумов, для въезда на легковом автомобиле — 20 тысяч сумов.