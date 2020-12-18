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В Узбекистане студентам, вернувшимся из-за границы, снизят цену на ПЦР-тест

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201218/15630598/V-Uzbekistane-studentam-obuchayuschimsya-za-rubezhom-snizili-tsenu-na-PTsR-test.html

Данное решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством поступивших обращений.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для узбекистанских студентов, обучающихся в зарубежных вузах и планирующих вернуться в страну из-за границы, установлена сниженная цена на ПЦР-диагностику для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщают в Министерстве здравоохранения.

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Данное решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством поступивших обращений.

Отмечается, что цена за тест не будет превышать 50 тысяч сумов. Чтобы воспользоваться скидкой, студентам необходимо будет предоставить паспорт и документ, подтверждающий обучение в зарубежном вузе.

Теги:
коронавирус, студенты, Узбекистан, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан



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