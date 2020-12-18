В Узбекистане студентам, вернувшимся из-за границы, снизят цену на ПЦР-тест

Данное решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством поступивших обращений.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Для узбекистанских студентов, обучающихся в зарубежных вузах и планирующих вернуться в страну из-за границы, установлена сниженная цена на ПЦР-диагностику для выявления новой коронавирусной инфекции, сообщают в Министерстве здравоохранения.

Данное решение было принято Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством поступивших обращений.

Отмечается, что цена за тест не будет превышать 50 тысяч сумов. Чтобы воспользоваться скидкой, студентам необходимо будет предоставить паспорт и документ, подтверждающий обучение в зарубежном вузе.