Студентам-очникам узбекских вузов предоставят скидку 50% на ж/д билеты

Отмечается, что скидку можно получить, только если приобрести билеты в железнодорожных кассах.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Студентам узбекских вузов предоставят 50% скидки от стоимости железнодорожных билетов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Акция касается только студентов очной формы обучения.

Льготы будут действовать с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го.

В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что скидки вводятся в качестве стимула для путешествий учащихся по городам республики в период зимних каникул.

Отмечается, что скидку можно получить, только если приобрести билеты в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру 1005, в кассах или справочной.