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Студентам-очникам узбекских вузов предоставят скидку 50% на ж/д билеты

© AP Photo / Zoltan Mathe/MTI
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15634484/Kanikuly--vremya-puteshestviy-studentam-predostavyat-skidku-50-na-zhd-bilety.html

Отмечается, что скидку можно получить, только если приобрести билеты в железнодорожных кассах.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Студентам узбекских вузов предоставят 50% скидки от стоимости железнодорожных билетов. 

© Sputnik / Виталий Аньков
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Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари". 

Акция касается только студентов очной формы обучения. 

Льготы будут действовать с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021-го.

В "Узбекистон темир йуллари" отметили, что скидки вводятся в качестве стимула для путешествий учащихся по городам республики в период зимних каникул. 

Отмечается, что скидку можно получить, только если приобрести билеты в железнодорожных кассах.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру 1005, в кассах или справочной.

Теги:
Железная дорога, Поезд, билет, скидки, студенты



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