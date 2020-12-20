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Сотрудники СГБ пресекли крупную контрабанду наркотиков из Таджикистана — видео

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Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201220/15635185/Sotrudniki-SGB-presekli-krupnuyu-kontrabandu-narkotikov-iz-Tadzhikistana--video.html

Подозреваемый пытался провезти на территорию Узбекистана около 24 килограммов запрещенных веществ.

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Сегодня в Узбекистане принимаются серьезные меры против незаконного оборота наркотических средств.

Изъятые в ходе рейдов наркотики
© Sputnik / Андрей Стенин
Узбекские таможенники пресекли транзит более 170 кг наркотиков из Таджикистана

Известно, что наркотики пагубны для человека. И ни для кого не секрет, что торговля запрещенными веществами влечет за собой уголовную ответственность.

Однако некоторые граждане, в том числе соседних государств, зная о последствиях, сознательно этим занимаются.

Так, на днях в Бекабадском районе Ташкентской области военнослужащие Пограничных войск Службы государственной безопасности задержали таджикистанца, незаконно пересекавшего границу. 

Гражданина соседней республики задержали. 

При нем были два хозяйственных мешка, в которых сотрудники СГБ обнаружили 24 подозрительных свертка. 

Экспертиза показала, что в них содержалось 5,09 килограмма героина, 17,259 килограмма опия и почти 2 килограмма гашиша.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 

Также объявлены в розыск два местных жителя, которые, предположительно, причастны к этому преступлению.




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