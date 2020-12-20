Сотрудники СГБ пресекли крупную контрабанду наркотиков из Таджикистана — видео

ТАШКЕНТ, 20 дек — Sputnik. Сегодня в Узбекистане принимаются серьезные меры против незаконного оборота наркотических средств.
Известно, что наркотики пагубны для человека. И ни для кого не секрет, что торговля запрещенными веществами влечет за собой уголовную ответственность.
Однако некоторые граждане, в том числе соседних государств, зная о последствиях, сознательно этим занимаются.
Так, на днях в Бекабадском районе Ташкентской области военнослужащие Пограничных войск Службы государственной безопасности задержали таджикистанца, незаконно пересекавшего границу.
Гражданина соседней республики задержали.
При нем были два хозяйственных мешка, в которых сотрудники СГБ обнаружили 24 подозрительных свертка.
Экспертиза показала, что в них содержалось 5,09 килограмма героина, 17,259 килограмма опия и почти 2 килограмма гашиша.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Также объявлены в розыск два местных жителя, которые, предположительно, причастны к этому преступлению.