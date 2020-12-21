В школах Узбекистана введут должность "пропагандиста"

На данную должность назначаются известные поэты, писатели, журналисты и творческие деятели, профессора и преподаватели социально-гуманитарных кафедр высших образовательных учреждений, рекомендованные Союзом писателей.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. С 1 января 2021 года в каждом общеобразовательном учреждении Узбекистана будет введена должность "пропагандиста по социально-культурным вопросам".

Об этом говорится в указе президента "О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана".

"Пропагандистами" станут известные поэты, писатели, журналисты и творческие деятели, профессора и преподаватели социально-гуманитарных кафедр высших образовательных учреждений, рекомендованные Союзом писателей республики.

Их задача будет следующая: воспитывать молодое поколение в духе гармонии, а также "оказывать содействие в доведении до широкой общественности творческих работ учителей школ и активных учеников".

Кроме того, на "пропагандистов" будет возложена организация различных викторин, поэтических состязаний, литературных вечеров, а также конкурсов чтения стихотворений.