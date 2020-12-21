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В школах Узбекистана введут должность "пропагандиста"

© AFP 2018 / OLI SCARFF
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15638465/V-shkolakh-Uzbekistana-vvedut-dolzhnost-propagandista.html

На данную должность назначаются известные поэты, писатели, журналисты и творческие деятели, профессора и преподаватели социально-гуманитарных кафедр высших образовательных учреждений, рекомендованные Союзом писателей.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. С 1 января 2021 года в каждом общеобразовательном учреждении Узбекистана будет введена должность "пропагандиста по социально-культурным вопросам".

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УзА
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Об этом говорится в указе президента "О мерах по развитию сфер образования и воспитания, и науки в новый период развития Узбекистана". 

"Пропагандистами" станут известные поэты, писатели, журналисты и творческие деятели, профессора и преподаватели социально-гуманитарных кафедр высших образовательных учреждений, рекомендованные Союзом писателей республики. 

Их задача будет следующая: воспитывать молодое поколение в духе гармонии, а также "оказывать содействие в доведении до широкой общественности творческих работ учителей школ и активных учеников".

Кроме того, на "пропагандистов" будет возложена организация различных викторин, поэтических состязаний, литературных вечеров, а также конкурсов чтения стихотворений.

Теги:
Союз писателей Узбекистана, писатель, журналисты, Образование, учеба, поэт, Президент, Указ, школьники, школа



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