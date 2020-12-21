В Сырдарьинской области открылись центры профобучения населения

Меморандум о совместной реализации проекта был подписан 23 октября между руководством министерства махалли и представителями офиса KOICA.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В пострадавших от прорыва дамбы регионах открылись центры профобучения населения.

В церемонии открытия приняли участие министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и директор Корейского агентства сотрудничества Пак Сунжин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Программа поддержки уязвимого слоя населения Сырдарьинской области реализуется совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Меморандум о совместной реализации проекта был подписан 23 октября между руководством министерства махалли и представителями офиса KOICA.

На основе данного меморандума-соглашения в зданиях сходов махаллей "Шодлик" Акалтынского района, "Бирлик" Сардобинского района, а также в Центре культуры на территории махалли "Дехконобод" Мирзаабадского района организованы центры профессионального обучения населения махалли.

"Благодаря начинающим свою деятельность трем учебным центрам около 200 женщин и молодых людей региона смогут одновременно профессионально обучаться по таким специальностям, как "кулинария" и "компьютерная грамотность". Это послужит обеспечению их определенным источником дохода, дальнейшим повышением экономической активности", - отметил в своем выступлении министр Рахмат Маматов.

Отмечается, что начальники районных отделов по поддержке махалли и семьи возьмут на себя руководство над центрами профподготовки с обеспечением их целевой и эффективной деятельности.

Министерство по поддержке махалли и семьи мобилизует все свои усилия для постоянного продолжения функционирования данных учебных курсов, охвата ими всех малообеспеченных и безработных слоев населения, а также всех представителей местного населения, желающих обучиться профессиям.

Напомним: в мае из-за прорыва дамбы в Сырдарьинской области серьезный ущерб был нанесен сельскохозяйственным культурам, населенным пунктам и объектам социальной сферы, расположенным в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. В связи с этим за прошедший период были проведены работы по оперативному устранению последствий данной чрезвычайной ситуации, оказанию скорой помощи пострадавшим гражданам.