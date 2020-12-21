13:29 21 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск

В Сырдарьинской области открылись центры профобучения населения

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
Получить короткую ссылку
2810
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/15/15638928.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15639592/V-Syrdarinskoy-oblasti-otkrylis-tsentry-profobucheniya-naseleniya.html

Меморандум о совместной реализации проекта был подписан 23 октября между руководством министерства махалли и представителями офиса KOICA.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В пострадавших от прорыва дамбы регионах открылись центры профобучения населения.

В церемонии открытия приняли участие министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов и директор Корейского агентства сотрудничества Пак Сунжин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Сырдарьинскую область и ознакомился с работами по восстановлению региона после обрушившегося на него в мае 2020 года стихийного бедствия.
Пресс-служба президента Узбекистана
Жизнь после наводнения: как восстанавливается Сырдарьинская область
15

Программа поддержки уязвимого слоя населения Сырдарьинской области реализуется совместно с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA). Меморандум о совместной реализации проекта был подписан 23 октября между руководством министерства махалли и представителями офиса KOICA.

На основе данного меморандума-соглашения в зданиях сходов махаллей "Шодлик" Акалтынского района, "Бирлик" Сардобинского района, а также в Центре культуры на территории махалли "Дехконобод" Мирзаабадского района организованы центры профессионального обучения населения махалли.

"Благодаря начинающим свою деятельность трем учебным центрам около 200 женщин и молодых людей региона смогут одновременно профессионально обучаться по таким специальностям, как "кулинария" и "компьютерная грамотность". Это послужит обеспечению их определенным источником дохода, дальнейшим повышением экономической активности", - отметил в своем выступлении министр Рахмат Маматов.

Отмечается, что начальники районных отделов по поддержке махалли и семьи возьмут на себя руководство над центрами профподготовки с обеспечением их целевой и эффективной деятельности.

Въезд в поселок Сардоба, пострадавший от наводнения
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Число обвиняемых в прорыве дамбы Сардобинского водохранилища возросло до 17

Министерство по поддержке махалли и семьи мобилизует все свои усилия для постоянного продолжения функционирования данных учебных курсов, охвата ими всех малообеспеченных и безработных слоев населения, а также всех представителей местного населения, желающих обучиться профессиям.

Напомним: в мае из-за прорыва дамбы в Сырдарьинской области серьезный ущерб был нанесен сельскохозяйственным культурам, населенным пунктам и объектам социальной сферы, расположенным в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах. В связи с этим за прошедший период были проведены работы по оперативному устранению последствий данной чрезвычайной ситуации, оказанию скорой помощи пострадавшим гражданам.

Теги:
население, Сырдарьинская область, Узбекистан, подготовительные курсы, наводнение, Сардобинское водохранилище



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как живет Ухань спустя год после возникновения COVID-19 — фотолента
COVID мутирует. Помогут ли уже известные вакцины или нужны новые?
Смартфон Узбекистан
O'zbekiston на связи: на что способен отечественный смартфон

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться