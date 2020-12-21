Центр Гамалеи и AstraZeneca будут сотрудничать в сфере борьбы с COVID-19

Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и AstraZeneca от коронавируса уже начались. Комбинация препаратов создаст более продолжительную вакцину от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил стороны с подписанием.

Как заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и AstraZeneca от коронавируса уже начались. Комбинация препаратов создаст более продолжительную вакцину от COVID-19.

Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.

Президент РФ выразил уверенность в том, что сотрудничество российских коллег и компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других жизненно необходимых препаратов.