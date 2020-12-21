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Центр Гамалеи и AstraZeneca будут сотрудничать в сфере борьбы с COVID-19

© Sputnik / Виталий Аньков
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201221/15643340/Tsentr-Gamalei-i-AstraZeneca-budut-sotrudnichat-v-sfere-borby-s-COVID-19.html

Клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и AstraZeneca от коронавируса уже начались. Комбинация препаратов создаст более продолжительную вакцину от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания "Р-Фарм" подписали меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Шипы коронавируса
© AFP 2018 / HANDOUT
Стали доступны первые снимки шипов коронавируса в высоком разрешении

Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил стороны с подписанием.

Как заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, клинические испытания совместной вакцины центра Гамалеи и AstraZeneca от коронавируса уже начались. Комбинация препаратов создаст более продолжительную вакцину от COVID-19.

Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и "Спутник V" созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации - они являются системой доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека.

Президент РФ выразил уверенность в том, что сотрудничество российских коллег и компании AstraZeneca позволит добиться прорыва не только в работе над вакцинами, но и над целой линейкой других жизненно необходимых препаратов.

Теги:
меморандум, подписание документов, Вакцина, вакцинация



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