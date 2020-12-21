Учителя-русисты из РФ начнут работать в школах Узбекистана с 2021 года

В рамках пресс-конференции по итогам 2020 года посол России в республике Владимир Тюрденев заявил, что эта работа будет осуществляться в рамках проекта "Класс". Программа направлена на повышение качества образования на русском языке.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik Узбекистан. Преподаватели-русисты из России начнут работать в школах Узбекистана на регулярной основе с 2021 года. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан посол РФ в республике Владимир Тюрденев в ходе пресс-конференции по итогам 2020 года.

"Уже с января 2021 года планируется направлять группы российских учителей в школы Узбекистана на регулярной основе - по 100 человек каждый год", - сказал Тюрденев.

Дипломат уточнил, что эта работа будет осуществляться в рамках проекта "Класс". Программа направлена на повышение качества образования на русском языке и реализуется при поддержке Минпросвещения РФ и МНО Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука, спорт".

В качестве исполнителей спецпроекта выступают Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена и узбекистанский институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.

В настоящее время пилотной группой специалистов из РФ уже проведено предварительное тестирование педагогов и учеников во всех 14 регионах республики. "Всего в рамках проекта различные формы обучения пройдут 30 тысяч местных педагогов", - добавил Тюрденев.

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Согласно данным Министерства народного образования Узбекистана, количество выпускников вузов по специальностям "русский язык и литература" не покрывает 50% имеющейся потребности. В последние годы в республике реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях.