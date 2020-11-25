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Урок русского языка в одной из школ Узбекистана

Педагоги-русисты обсудят возможности изучения русского языка в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15476901/Pedagogi-rusisty-obsudyat-vozmozhnosti-izucheniya-russkogo-yazyka-v-Uzbekistane.html

Участники конференции обсудят современное состояние и перспективы русского языка в странах Центральной Азии и особенности его функционирования в условиях билингвизма.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Международная видеоконференция "Русский язык как средство расширения международных компетенций" состоится 27 ноября. 

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Пресс-служба министерства народного образования РУз
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Организаторы дискуссии - АНО "Содружество народов Евразии", НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета и Худжандский государственный университет. 

На онлайн-площадке встретятся более 40 специалистов-русистов. В повестке встречи - обсуждение востребованности в различных сферах и удовлетворении общественного запроса на изучение русского языка как иностранного в современном мире. 

Участники конференции обсудят современное состояние и перспективы русского языка в странах Центральной Азии, особенности его функционирования в условиях билингвизма (двуязычия), преподавания как иностранного, возможности новых форматов дистанционного обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, существующие программы поддержки за рубежом.

Для справки: на русском языке разговаривают жители 27 стран мира. Сейчас в ряде стран наметился существенный рост интереса к изучению русского языка.

© Sputnik / Олег Ласточкин
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За последние 10 лет в Узбекистане число учащихся в школах с преподаванием на русском языке выросло на 50%, а в Таджикистане – на 36%. Многие русские классы переполнены из-за высокого спроса со стороны родителей. Для удовлетворения этого общественного запроса Россия совместно с национальными министерствами образования запустила в регионе гуманитарные проекты по обучению на русском языке. Планируется строительство за счет средств российских инвесторов пяти русскоязычных школ в Таджикистане, в Узбекистан регулярно приезжают педагоги и методисты по русскому языку.

В начале октября в Узбекистан из России прибыла группа из 32 учителей русского языка – участников образовательного проекта "Зўр!" ("Класс!"). Перед ними была поставлена задача проверить методику обучения "великому и могучему" в школах страны.

Визит проходил в рамках проекта Министерства просвещения РФ и Министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и Государственным педагогическим университетом имени Герцена.

Теги:
Образование, Обучение, русский язык



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