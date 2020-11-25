Педагоги-русисты обсудят возможности изучения русского языка в Узбекистане

Участники конференции обсудят современное состояние и перспективы русского языка в странах Центральной Азии и особенности его функционирования в условиях билингвизма.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Международная видеоконференция "Русский язык как средство расширения международных компетенций" состоится 27 ноября.

Организаторы дискуссии - АНО "Содружество народов Евразии", НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета и Худжандский государственный университет.

На онлайн-площадке встретятся более 40 специалистов-русистов. В повестке встречи - обсуждение востребованности в различных сферах и удовлетворении общественного запроса на изучение русского языка как иностранного в современном мире.

Участники конференции обсудят современное состояние и перспективы русского языка в странах Центральной Азии, особенности его функционирования в условиях билингвизма (двуязычия), преподавания как иностранного, возможности новых форматов дистанционного обучения в условиях пандемии коронавирусной инфекции, существующие программы поддержки за рубежом.

Для справки: на русском языке разговаривают жители 27 стран мира. Сейчас в ряде стран наметился существенный рост интереса к изучению русского языка.

За последние 10 лет в Узбекистане число учащихся в школах с преподаванием на русском языке выросло на 50%, а в Таджикистане – на 36%. Многие русские классы переполнены из-за высокого спроса со стороны родителей. Для удовлетворения этого общественного запроса Россия совместно с национальными министерствами образования запустила в регионе гуманитарные проекты по обучению на русском языке. Планируется строительство за счет средств российских инвесторов пяти русскоязычных школ в Таджикистане, в Узбекистан регулярно приезжают педагоги и методисты по русскому языку.

В начале октября в Узбекистан из России прибыла группа из 32 учителей русского языка – участников образовательного проекта "Зўр!" ("Класс!"). Перед ними была поставлена задача проверить методику обучения "великому и могучему" в школах страны.

Визит проходил в рамках проекта Министерства просвещения РФ и Министерства народного образования Узбекистана в сотрудничестве с российскими благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт" и Государственным педагогическим университетом имени Герцена.