Узбекистан приостановил авиасообщение с восемью странами

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан с 21 декабря по 10 января приостановил авиасообщение с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.
"<...> в целях <...> предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции Специальная республиканская комиссия постановила, что с 21 декабря этого года по 10 января 2021 года будут приостановлены международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы в РУз) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР", — говорится в публикации.
Гражданам Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и ЮАР, лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, и гражданам третьих стран, проживающим в этих государствах или находившимся там в течение последних 14 дней, "не разрешено въезжать в Республику Узбекистан в течение его срока действия".
Ограничения будут снимать постепенно, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.
Республиканская спецкомиссия также призвала узбекистанцев носить маски в общественных местах, соблюдать ограничения по числу участников мероприятий в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания (не более 30 человек), а также не организовывать корпоративы в министерствах, ведомствах и организациях. Встречать Новый год необходимо в семейном кругу.
В Минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.