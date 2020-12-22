Узбекистан приостановил авиасообщение с восемью странами

Республиканская спецкомиссия по борьбе с коронавирусом выпустила заявление об ограничении воздушного сообщения со странами, где резко возросло количество новых случаев COVID-19.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Узбекистан с 21 декабря по 10 января приостановил авиасообщение с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в этих странах. Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

"<...> в целях <...> предотвращения появления новых очагов коронавирусной инфекции Специальная республиканская комиссия постановила, что с 21 декабря этого года по 10 января 2021 года будут приостановлены международные рейсы (въездные, выездные и транзитные рейсы в РУз) с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР", — говорится в публикации.

Гражданам Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландов и ЮАР, лицам без гражданства, постоянно проживающим в этих государствах, и гражданам третьих стран, проживающим в этих государствах или находившимся там в течение последних 14 дней, "не разрешено въезжать в Республику Узбекистан в течение его срока действия".

"Кроме того, граждане и лица без гражданства Республики Узбекистан, въезжающие в РУз через третьи страны и находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и Южно-Африканской Республике, подлежат 14-дневному временному карантину в карантинных учреждениях либо в отелях", — говорится в заявлении.

Ограничения будут снимать постепенно, по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах.

Республиканская спецкомиссия также призвала узбекистанцев носить маски в общественных местах, соблюдать ограничения по числу участников мероприятий в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания (не более 30 человек), а также не организовывать корпоративы в министерствах, ведомствах и организациях. Встречать Новый год необходимо в семейном кругу.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 14 декабря объявил об обнаружении на юго-востоке Англии новой разновидности коронавируса, которая получила название VUI-202012/01. По его словам, данный тип вируса распространялся до обнаружения в течение нескольких недель, в том числе в Дании и Нидерландах. Он на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или в большей степени ведет к тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Распространяемая в Британии вакцина от COVID-19 эффективна против новой разновидности вируса, заверил чиновник.

В Минздраве ЮАР на этой неделе также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.