В России снизилось число ДТП по вине водителей-узбекистанцев

Всего из-за нарушения ПДД водителями-гражданами Узбекистана в январе-сентябре произошло 797 ДТП, в них погибло 58 человек.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В России снизилось число ДТП, произошедших по вине водителей-граждан Узбекистана, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦБДД МВД РФ) по итогам девяти месяцев 2020 года.

При этом узбекистанцы были лидерами по аварийности среди водителей-иностранцев.

Всего из-за нарушения ПДД водителями-гражданами РУз за указанный период произошло 797 ДТП, в них погибло 58 человек. Количество ДТП снизилось более чем на 12 процентов, число погибших — более чем на 22 процента. Пострадали в таких ДТП более тысячи граждан Узбекистана.

За Узбекистаном в отчете следует Кыргызстан (701 ДТП, погибло 30 человек, пострадало — 905). Граждане этого государства также стали реже попадать в ДТП (их количество снизилось более чем на шесть процентов, а смертность — более чем на 18 процентов).

Замыкает тройку Таджикистан — с гражданами этой страны в России за девять месяцев 2020 года произошло 599 ДТП, в них погибло 76 человек и было ранено 818 человек. Количество ДТП снизилось более чем на 11 процентов, при этом количество погибших увеличилось более чем на 33 процентов. Количество раненых снизилось на 14 процентов.

Как пишет "КоммерсантЪ", лидирующие позиции Узбекистана и Таджикистана в этом антирейтинге отчасти связаны с тем, что за девять месяцев 2020 года на миграционный учет было поставлено 4,15 миллиона граждан из этих республик — а это 54 процента всех иностранцев (данные главного управления МВД по миграции).