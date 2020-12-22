В России снизилось число ДТП по вине водителей-узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. В России снизилось число ДТП, произошедших по вине водителей-граждан Узбекистана, следует из отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ (НЦБДД МВД РФ) по итогам девяти месяцев 2020 года.
При этом узбекистанцы были лидерами по аварийности среди водителей-иностранцев.
Всего из-за нарушения ПДД водителями-гражданами РУз за указанный период произошло 797 ДТП, в них погибло 58 человек. Количество ДТП снизилось более чем на 12 процентов, число погибших — более чем на 22 процента. Пострадали в таких ДТП более тысячи граждан Узбекистана.
За Узбекистаном в отчете следует Кыргызстан (701 ДТП, погибло 30 человек, пострадало — 905). Граждане этого государства также стали реже попадать в ДТП (их количество снизилось более чем на шесть процентов, а смертность — более чем на 18 процентов).
Как пишет "КоммерсантЪ", лидирующие позиции Узбекистана и Таджикистана в этом антирейтинге отчасти связаны с тем, что за девять месяцев 2020 года на миграционный учет было поставлено 4,15 миллиона граждан из этих республик — а это 54 процента всех иностранцев (данные главного управления МВД по миграции).