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Узбекистан намерен получить 2 млн доз вакцин от COVID через механизм COVAX

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1011)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201222/15656205/Uzbekistan-nameren-poluchit-2-mln-doz-vaktsin-ot-COVID-cherez-mekhanizm-COVAX.html

Страна получит вакцину через механизм COVAX, как только какая-то из них будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Узбекистан планирует приобрести 2 миллиона доз вакцин от коронавируса через механизм COVAX, заявил заместитель начальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Нурмат Отабеков в интервью телеканалу "Узбекистан 24".

"Узбекистан стал членом COVAX, мы подали туда заявку на 2 миллиона доз", – сказал Отабеков.

По его словам, страна получит вакцину через механизм COVAX, как только какая-то из них будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Вакцина по линии COVAX в первую очередь предназначается для лиц старше 65 лет, а также медицинских работников, учителей школ и воспитателей детских садов.

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Напомним, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. 

Накануне посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (1011)
Теги:
вакцинация, Вакцина, пандемия, коронавирус, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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