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Узбекистан стал участником международной программы вакцинации от COVID-19

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (823)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200825/14835280/Uzbekistan-stal--uchastnikom-programmy-vaktsinatsii-ot-COVID-19.html

В первую очередь вакциной будут обеспечены медицинские работники, люди в возрасте от 65 лет, а также граждане с заболеваниями, повышающими риск летального исхода от коронавируса. 

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Накануне состоялся медиабрифинг, который провел генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В ходе мероприятия он сообщил, что уже 172 страны присоединились к глобальному фонду COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции. Известно, что Узбекистан также вошел в число этих государств. 

Сейчас ВОЗ на постоянной основе проводит оценку и оптимизацию девяти вакцин от COVID-19, входящих в динамичный портфель COVAX. Это позволит в будущем разработать наилучший ассортимент продукции. Помимо этого, еще девять вакцин находятся на стадии долгосрочной оценки.

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что основная цель механизма COVAX – предоставить миру к концу 2021 года не менее 2 млрд доз безопасных и эффективных вакцин. Многие из них в настоящее время находятся на финальной стадии клинических испытаний.

Первая в мире вакцина от коронавируса
РФПИ и центра имени Гамалеи
ВОЗ о российской вакцине от COVID-19: мы приветствуем это достижение

По словам главы ВОЗ, на начальном этапе проведения вакцинации, в связи с ограничением поставок, в первую очередь вакциной будут обеспечены те, кто подвергается повышенному риску: медицинские работники, люди в возрасте от 65 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания, повышающие риск летального исхода от коронавируса. 

Напомним: первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана российскими учеными. Она успешно прошла регистрацию. Производить ее будет зеленоградский фармацевтический завод "Биннофарм". Векторный двухкомпонентный препарат был создан в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при участии специалистов из Минобороны РФ. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (823)
Теги:
ВОЗ, Узбекистан, коронавирус, вакцинация, Вакцина



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