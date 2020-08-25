Узбекистан стал участником международной программы вакцинации от COVID-19

В первую очередь вакциной будут обеспечены медицинские работники, люди в возрасте от 65 лет, а также граждане с заболеваниями, повышающими риск летального исхода от коронавируса.

ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Накануне состоялся медиабрифинг, который провел генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. В ходе мероприятия он сообщил, что уже 172 страны присоединились к глобальному фонду COVAX по разработке и распространению вакцины от коронавирусной инфекции. Известно, что Узбекистан также вошел в число этих государств.

Сейчас ВОЗ на постоянной основе проводит оценку и оптимизацию девяти вакцин от COVID-19, входящих в динамичный портфель COVAX. Это позволит в будущем разработать наилучший ассортимент продукции. Помимо этого, еще девять вакцин находятся на стадии долгосрочной оценки.

Тедрос Аданом Гебреисус подчеркнул, что основная цель механизма COVAX – предоставить миру к концу 2021 года не менее 2 млрд доз безопасных и эффективных вакцин. Многие из них в настоящее время находятся на финальной стадии клинических испытаний.

По словам главы ВОЗ, на начальном этапе проведения вакцинации, в связи с ограничением поставок, в первую очередь вакциной будут обеспечены те, кто подвергается повышенному риску: медицинские работники, люди в возрасте от 65 лет, а также те, у кого имеются хронические заболевания, повышающие риск летального исхода от коронавируса.

Напомним: первая в мире вакцина от COVID-19 была разработана российскими учеными. Она успешно прошла регистрацию. Производить ее будет зеленоградский фармацевтический завод "Биннофарм". Векторный двухкомпонентный препарат был создан в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при участии специалистов из Минобороны РФ.