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The Economist назвал страну 2020 года — это больше не Узбекистан

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15657454/The-Economist-nazval-stranu-2020-goda--eto-bolshe-ne-Uzbekistan.html

Претендентами на звание были также Новая Зеландия, Тайвань, США и Боливия.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Британский журнал The Economist назвал Малави (расположена в Южной Африке) страной 2020 года.

Государство было удостоено такого звания за достижения в "возрождении демократии в авторитарном регионе".

© AFP 2018 / AMOS GUMULIRA
Военнослужащие Малави во время парада по случаю инаугурации президента Лазаруса Чаквера

Издание отметило, что в пандемию COVID-19 уровень демократии уважения к правам человека значительно снизился в 80 странах. 

Но не в Малави — это государство, как пишет The Economist, стало "единственным местом, где ситуация улучшилась". 

Журнал привел в пример ситуацию на президентских выборах, состоявшихся весной 2019 года.

В конце мая победу одержал Питер Мутарика, переизбравшись на второй строк.

"Подсчет голосов был сфальсифицирован корректирующей жидкостью на бланках. Однако иностранные наблюдатели все равно цинично одобрили его. После этого малавийцы начали массовые протесты против "выборов", после чего судьи страны аннулировали результаты голосования", — пишет The Economist.

В июне были проведены повторные выборы, и Питер Мутарика потерпел поражение. Новым главой государства был избран лидер оппозиции Лазарус Чакверу.

"Малави по-прежнему бедна, но ее жители — граждане, а не подданные", — говорится в статье.

Напомним, что в 2019-м страной года был признан Узбекистан, в 2018-м — Армения. 

Теги:
мир, рейтинг, СМИ



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