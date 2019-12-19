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The Economist назвал Узбекистан Страной года

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20191219/13049963/The-Economist-nazval-Uzbekistan-stranoy-goda.html

Издание отмечает, что, конечно, республике еще предстоит пройти долгий путь, но в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко, как Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 19 дек - Sputnik. Узбекистан стал Страной года по версии британского журнала The Economist.

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Критериями отбора для ежегодной номинации послужили не финансовое благополучие, не влиятельность государства на мировой арене, а то, насколько страна олицетворяет идею прогресса, движения вперед.

Издание подчеркнуло: в этом году сделать выбор было очень сложно, а демократические успехи, достигнутые Страной года, не гарантируют, что она не свернет с пути прогресса в будущем.

Победителем признали Узбекистан.

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Авторы напомнили, что всего три года назад группы мужчин, женщин и детей были вынуждены трудиться на хлопковых полях во время сбора урожая, а сама страна была "закрытым обществом с исключительной жестокостью и некомпетентностью".

Иллюстрация к статье, где The Economist объявляет Узбекистан Страной года
The Economist
Иллюстрация к статье, где The Economist объявляет Узбекистан Страной года

В 2018-м в республике стартовало сразу несколько реформ, начатых новым главой государства Шавкатом Мирзиёевым, которые ускорились за последний год, отмечается в журнале.

"Правительство в значительной степени прекратило принудительный труд. Печально известная тюрьма был закрыта ("Жаслык". - Sputnik). Иностранных журналистов пустили в страну. Чиновникам запретили запугивать малый бизнес. Открыли границы с соседними государствами, позволив семьям воссоединиться. Иностранных технократов приглашают перестроить государственную экономику", — подчеркнули авторы статьи.

Между тем издание почеркнуло, что республике еще предстоит пройти долгий путь, но все же в 2019 году ни одна другая страна не продвинулась так далеко, как Узбекистан.

В 2018-м The Economist назвал Страной года Армению.

Теги:
рейтинг, Узбекистан



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