Более $1,5 млн направят на адаптацию к климатическим изменениям в Узбекистане

Усилия будут направлены на адаптацию сельского и водного хозяйства, здравоохранения, сферы строительства и управление ЧС, вызванными экстремальными климатическими явлениями.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Узбекистане приступили к реализации инициативы по планированию мер и действий в области климатической адаптации в целях повышения климатоустойчивости секторов экономики, сообщили в ПРООН.

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Проект будет выполняться при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций посредством грантового финансирования, предоставленного Зеленым климатическим фондом (ЗКФ).

Выделенные финансовые ресурсы составят 1,6 млн долларов США. Основной целью инициативы является содействие в создании эффективного процесса планирования с учетом климатических адаптационных приоритетов в течение предстоящих двух с половиной лет.

Усилия будут направлены на адаптацию к изменению климата сельского и водного хозяйства, здравоохранения, сферы строительства и управления чрезвычайными ситуациями, вызванными экстремальными климатическими явлениями.

Акцент также - на планирование развития регионов, расположенных в Приаралье, наиболее уязвимых к изменению климата.

Узбекистану удалось открыть и увеличивать доступ к ресурсам Зеленого климатического фонда (ЗКФ), в качестве механизма климатического финансирования в рамках Рамочной Конвенции ООН по Изменению Климата. При поддержке Программы подготовки ЗКФ создается национальная платформа для разработки инициатив, направленных на адаптацию к изменению климата.