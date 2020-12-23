Скончался академик Узбекистана Мирхожи Аскаров

Ученый ушел из жизни на 89-м году. За свою карьеру он написал более 600 научных статей, книг и монографий, посвященных теоретическим и прикладным аспектам химии высокомолекулярных соединений.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. На 89-м году шел из жизни академик Академии наук Узбекистана Мирхожи Аскаров. Об этом сообщает УзА.

Научно-педагогический стаж Аскарова насчитывает почти 65-лет. Свою карьеру ученый начал с должности старшего преподавателя Ташкентского политехнического института (ныне – Ташкентский государственный технический университет). Затем он работал заведующим лабораторией, директором Института химии и физики полимеров, директором Института химии Академии наук, завкафедрой, профессором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности.

В 2000 году ученый был избран действительным членом Академии наук Узбекистана.

Аскаров написал более 600 научных статей, книг и монографий, посвященных теоретическим и прикладным аспектам химии высокомолекулярных соединений.