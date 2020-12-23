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Скончался академик Узбекистана Мирхожи Аскаров

Пресс-служба УзА
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15657986/Skonchalsya-akademik-Uzbekistana-Mirkhozhi-Askarov.html

Ученый ушел из жизни на 89-м году. За свою карьеру он написал более 600 научных статей, книг и монографий, посвященных теоретическим и прикладным аспектам химии высокомолекулярных соединений.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. На 89-м году шел из жизни академик Академии наук Узбекистана Мирхожи Аскаров. Об этом сообщает УзА.

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Научно-педагогический стаж Аскарова насчитывает почти 65-лет. Свою карьеру ученый начал с должности старшего преподавателя Ташкентского политехнического института (ныне – Ташкентский государственный технический университет). Затем он работал заведующим лабораторией, директором Института химии и физики полимеров, директором Института химии Академии наук, завкафедрой, профессором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности. 

В 2000 году ученый был избран действительным членом Академии наук Узбекистана. 

Аскаров написал более 600 научных статей, книг и монографий, посвященных теоретическим и прикладным аспектам химии высокомолекулярных соединений.

Теги:
химия, Наука, Узбекистан, скончался, Академия наук Узбекистана, академик



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