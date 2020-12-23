Российская вакцина "Спутник V" или американская Pfizer — какая надежнее?

Быстрота появления американской вакцины (11 месяцев) удивила даже главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Работа же над российским препаратом велась с 2002 года.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников прокомментировал нападки западных коллег в адрес вакцины "Спутник V", произведенной учеными из РФ.

В частности, Запад регулярно обвиняет Россию в том, что та выпускает "непроверенный" препарат.

"Вслед за Россией, Британией и Канадой, США начали массовую вакцинацию от COVID. Также сначала медики и другие группы риска. Я не хочу присоединяться к обсуждению - какая у них вакцина "плохая"! Не надо уподобляться им. Но посоветовать им посмотреться в зеркало надо", — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что американская вакцина, к примеру, была создана за рекордные 11 месяцев. Причем с нуля и абсолютно на новой базе. И в данном случае это не плюс.

Тот же самый "Спутник V", по словам Мясникова, был создан на основе разработок 18-летней давности.

"Если наш "Спутник" базируется на разработках с 2002 года и предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры - вещь абсолютно новая! Да, разработка очень перспективная", — продолжил врач.

Однако то, как быстро ее приняли в оборот, настораживает, добавил Мясников. Причем такому быстрому созданию вакцины удивился даже главный инфекционист США Энтони Фаучи.

"Восемь часов шло заседание Американского комитета по вакцинам, и в результате новая вакцина была одобрена 17 голосами против 4 (1 возд.) для применения в "чрезвычайных обстоятельствах" при условии продолжения клинических испытаний. У нас что, "чрезвычайные обстоятельства" разные? Степень разная - обстоятельства одни", — заявил медик.

Между тем пандемия — это общая проблема человечества. Врач призвал Вашингтон остановить "войну вакцин" и сконцентрироваться на борьбе с вирусом, от которого гибнут люди.

"Мы все ожидаем, что массовая вакцинация снизит смертность и заболеваемость. Дай Бог, чтобы и наши, и их вакцины были достаточно эффективны и безопасны. Про всю эту "войну вакцин" в СМИ скажу: даже в настоящую войну прекращали огонь, чтобы дать противнику возможность собрать раненых!" — заключил Мясников.

Ранее он рассказал, стоит ли бояться новой вспышки более заразной формы COVID-19 в Великобритании.