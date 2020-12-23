14:52 23 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск

Российская вакцина "Спутник V" или американская Pfizer — какая надежнее?

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/17/15659672.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15659956/Rossiyskaya-vaktsina-Sputnik-V-i-amerikanskaya-Pfizer--kakaya-nadezhnee.html

Быстрота появления американской вакцины (11 месяцев) удивила даже главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Работа же над российским препаратом велась с 2002 года.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Известный российский врач Александр Мясников прокомментировал нападки западных коллег в адрес вакцины "Спутник V", произведенной учеными из РФ.

В частности, Запад регулярно обвиняет Россию в том, что та выпускает "непроверенный" препарат.

"Вслед за Россией, Британией и Канадой, США начали массовую вакцинацию от COVID. Также сначала медики и другие группы риска. Я не хочу присоединяться к обсуждению - какая у них вакцина "плохая"! Не надо уподобляться им. Но посоветовать им посмотреться в зеркало надо", — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Медик отметил, что американская вакцина, к примеру, была создана за рекордные 11 месяцев. Причем с нуля и абсолютно на новой базе. И в данном случае это не плюс. 

Коробки с вакциной от COVID-19 компании Moderna
Michael Clevenger/Pool via REUTERS
Вакцина раздора: почему Запад не доверяет своим корпорациям

Тот же самый "Спутник V", по словам Мясникова, был создан на основе разработок 18-летней давности. 

"Если наш "Спутник" базируется на разработках с 2002 года и предшественники проходили клинические испытания на людях, то РНК-мессенджеры - вещь абсолютно новая! Да, разработка очень перспективная", — продолжил врач.

Однако то, как быстро ее приняли в оборот, настораживает, добавил Мясников. Причем такому быстрому созданию вакцины удивился даже главный инфекционист США Энтони Фаучи. 

"Восемь часов шло заседание Американского комитета по вакцинам, и в результате новая вакцина была одобрена 17 голосами против 4 (1 возд.) для применения в "чрезвычайных обстоятельствах" при условии продолжения клинических испытаний. У нас что, "чрезвычайные обстоятельства" разные? Степень разная - обстоятельства одни", — заявил медик. 

Между тем пандемия — это общая проблема человечества. Врач призвал Вашингтон остановить "войну вакцин" и сконцентрироваться на борьбе с вирусом, от которого гибнут люди. 

YouTube / El Pitazo
Джо Байден вколол себе вакцину от COVID в прямом эфире — видео

"Мы все ожидаем, что массовая вакцинация снизит смертность и заболеваемость. Дай Бог, чтобы и наши, и их вакцины были достаточно эффективны и безопасны. Про всю эту "войну вакцин" в СМИ скажу: даже в настоящую войну прекращали огонь, чтобы дать противнику возможность собрать раненых!" — заключил Мясников.

Ранее он рассказал, стоит ли бояться новой вспышки более заразной формы COVID-19 в Великобритании. 

Теги:
Вакцина, пандемия, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
Как сделать так, чтобы дети не боялись вируса? В Испании придумали COVID-куклу
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться