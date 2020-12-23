Стоит ли узбекистанцам опасаться вируса-мутанта из Британии — ответ Минздрава

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В штабе по борьбе с коронавирусом впервые прокомментировали вспышку ранее неизвестной мутации COVID-19 в Великобритании.
Напомним, что новый штамм на 70% заразнее первоначальной формы вируса, а также распространяется намного быстрее. Свыше 20 стран уже ограничили транспортное сообщение с Британией.
"Нельзя забывать, что любой вирус мутирует в период адаптации к окружающей среде. Насколько масштабна мутация, зависит от распространенности вируса. Она наблюдается у каждого третьего или четвертого человека, который заразился этой болезнью", — заявила член штаба Севара Убайдуллаева.
По ее словам, новый штамм COVID-19 чаще всего выявляется у детей и подростков с неизменными симптомами.
Специалисты пока еще не выяснили, насколько заболевание новой мутацией переносится тяжелее по сравнению с первоначальной формой COVID-19.
"Это говорит о том, что мы должны быть очень бдительными", — отметила Убайдуллаева.
Член штаба также ответила на вопрос: эффективны ли уже имеющиеся вакцины против нового штамма.
"Исследование нового штамма выявило изменения в коронных белках COVID — это часть вируса, которая играет ключевую роль в попадании его внутрь организма человека. Вирус вступает в контакт с поверхностью клетки организма через эти коронки. Разрабатываемые вакцины воздействуют на внешнюю оболочку коронавируса, то есть на оболочку S-белка, содержащую жирные кислоты", — добавила Убайдуллаева.
И хотя коронавирус мутирует и меняет собственный генетический штамм, созданные вакцина все еще эффективны против него, заключила представитель штаба.