Стоит ли узбекистанцам опасаться вируса-мутанта из Британии — ответ Минздрава

На данный момент, штамм уже распространился в 60 провинциях Великобритании. Кроме того, он уже вышел за пределы страны.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В штабе по борьбе с коронавирусом впервые прокомментировали вспышку ранее неизвестной мутации COVID-19 в Великобритании.

Напомним, что новый штамм на 70% заразнее первоначальной формы вируса, а также распространяется намного быстрее. Свыше 20 стран уже ограничили транспортное сообщение с Британией.

"Нельзя забывать, что любой вирус мутирует в период адаптации к окружающей среде. Насколько масштабна мутация, зависит от распространенности вируса. Она наблюдается у каждого третьего или четвертого человека, который заразился этой болезнью", — заявила член штаба Севара Убайдуллаева.

По ее словам, новый штамм COVID-19 чаще всего выявляется у детей и подростков с неизменными симптомами.

Специалисты пока еще не выяснили, насколько заболевание новой мутацией переносится тяжелее по сравнению с первоначальной формой COVID-19.

"Это говорит о том, что мы должны быть очень бдительными", — отметила Убайдуллаева.

Член штаба также ответила на вопрос: эффективны ли уже имеющиеся вакцины против нового штамма.

"Исследование нового штамма выявило изменения в коронных белках COVID — это часть вируса, которая играет ключевую роль в попадании его внутрь организма человека. Вирус вступает в контакт с поверхностью клетки организма через эти коронки. Разрабатываемые вакцины воздействуют на внешнюю оболочку коронавируса, то есть на оболочку S-белка, содержащую жирные кислоты", — добавила Убайдуллаева.

И хотя коронавирус мутирует и меняет собственный генетический штамм, созданные вакцина все еще эффективны против него, заключила представитель штаба.