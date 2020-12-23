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Стоит ли узбекистанцам опасаться вируса-мутанта из Британии — ответ Минздрава

© AFP 2018 / TOLGA AKMEN
Общество
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На данный момент, штамм уже распространился в 60 провинциях Великобритании. Кроме того, он уже вышел за пределы страны.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В штабе по борьбе с коронавирусом впервые прокомментировали вспышку ранее неизвестной мутации COVID-19 в Великобритании.

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Напомним, что новый штамм на 70% заразнее первоначальной формы вируса, а также распространяется намного быстрее. Свыше 20 стран уже ограничили транспортное сообщение с Британией. 

"Нельзя забывать, что любой вирус мутирует в период адаптации к окружающей среде. Насколько масштабна мутация, зависит от распространенности вируса. Она наблюдается у каждого третьего или четвертого человека, который заразился этой болезнью", — заявила член штаба Севара Убайдуллаева. 

По ее словам, новый штамм COVID-19 чаще всего выявляется у детей и подростков с неизменными симптомами.

Специалисты пока еще не выяснили, насколько заболевание новой мутацией переносится тяжелее по сравнению с первоначальной формой COVID-19. 

"Это говорит о том, что мы должны быть очень бдительными", — отметила Убайдуллаева.

Член штаба также ответила на вопрос: эффективны ли уже имеющиеся вакцины против нового штамма.

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"Исследование нового штамма выявило изменения в коронных белках COVID — это часть вируса, которая играет ключевую роль в попадании его внутрь организма человека. Вирус вступает в контакт с поверхностью клетки организма через эти коронки. Разрабатываемые вакцины воздействуют на внешнюю оболочку коронавируса, то есть на оболочку S-белка, содержащую жирные кислоты", — добавила Убайдуллаева. 

И хотя коронавирус мутирует и меняет собственный генетический штамм, созданные вакцина все еще эффективны против него, заключила представитель штаба. 

Теги:
Минздрав Узбекистана, Великобритания, пандемия, коронавирус



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