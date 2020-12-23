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Новый год — время добра: Нукус выразил благодарность Ташкенту за нарядную елку

Mark Makela
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201223/15662794/Novyy-god--vremya-dobra-Nukus-vyrazil-blagodarnost-Tashkentu-za-naryadnuyu-elku.html

Узбекистан вовсю готовится к праздникам. На днях в столице также зажгли новогоднюю красавицу.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов поблагодарил столичного хокима Джахонгира Артыкходжаева за новогоднюю елку.

Он отметил, что горожане остались довольны. 

"Нашему уважаемому другу Артыкходжаеву особое спасибо. Такую ёлку мы сделали в Каракалпакии... в Нукусе такой красивой ёлки еще не было. Все ходят, молодежь, все сейчас там проводят время с большим удовольствием, поэтому спасибо большое ему", — заявил Камалов во время пленарного заседания Сената.

Председатель Сената Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплые слова и напомнила про ранее утвержденную комплексную программу развития Каракалпакстана на ближайшие 3 года.

Недавно в столице зажгли главную елку страны. Центральную площадь украсили бело-голубыми фонарями, создающими атмосферу праздника.

Пресс-служба хокимията Ташкента
Новогодняя елка в Ташкенте

Праздничная программа запланирована насыщенная: ежедневно на площади с 10.00 до 22.00 будут проводить концерты, шоу-программы, цирковые представления, а также выступления с участием эстрадных звезд.

Праздничные мероприятия продлятся до 10 января. 

Теги:
Танзила Нарбаева, Хокимият Ташкента, хоким, Сенат Олий Мажлиса, Ташкент, Нукус



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