Новый год — время добра: Нукус выразил благодарность Ташкенту за нарядную елку

Узбекистан вовсю готовится к праздникам. На днях в столице также зажгли новогоднюю красавицу.

ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. Председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов поблагодарил столичного хокима Джахонгира Артыкходжаева за новогоднюю елку.

Он отметил, что горожане остались довольны.

"Нашему уважаемому другу Артыкходжаеву особое спасибо. Такую ёлку мы сделали в Каракалпакии... в Нукусе такой красивой ёлки еще не было. Все ходят, молодежь, все сейчас там проводят время с большим удовольствием, поэтому спасибо большое ему", — заявил Камалов во время пленарного заседания Сената.

Председатель Сената Танзила Нарбаева поблагодарила его за теплые слова и напомнила про ранее утвержденную комплексную программу развития Каракалпакстана на ближайшие 3 года.

Недавно в столице зажгли главную елку страны. Центральную площадь украсили бело-голубыми фонарями, создающими атмосферу праздника.

Пресс-служба хокимията Ташкента Новогодняя елка в Ташкенте

Праздничная программа запланирована насыщенная: ежедневно на площади с 10.00 до 22.00 будут проводить концерты, шоу-программы, цирковые представления, а также выступления с участием эстрадных звезд.

Праздничные мероприятия продлятся до 10 января.