Испытания китайской вакцины от COVID завершатся в Узбекистане в 2022 году

В начале декабря в республике началась третья стадия испытаний вакцины китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Последняя стадия испытаний китайской вакцины от COVID-19 завершится в Узбекистане в начале 2022 года.

Об этом сообщили в Министерстве инновационного развития.

Напомним, что декабре что в республике стартовала третья стадия испытаний препарата китайской компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.

В исследованиях должны принять участие 5 тысяч добровольцев. Испытания проводят центр передовых технологий при Мининноваций и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

"В настоящее время отобранным добровольцам вводится однократная вакцина. Добровольцы будут вакцинированы всего тремя дозами вакцины в течение испытательного периода. Продолжительность испытания составляет 14 месяцев", — отметили в Мининноваций.

Кто может стать добровольцем?

В исследованиях рекомбинантной вакцины ZF2001 в качестве добровольцев выступают граждане старше 18 лет, не страдающие хроническими заболеваниями.

Для участия в испытаниях необходимо заполнить заявку на сайте министерства.

Ранее Узбекистан проявил интерес не только к разработкам из Китая, но также к вакцинам из России и Турции.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против COVID-19. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики.

Представитель СЭС сообщал РИА Новости, что власти в ближайшее время должны принять решение по использованию полученной партии.

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Всего российская сторона поставит в Узбекистан 1 миллион доз "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины — "ЭпиВакКороны".

Власти Узбекистана планируют привить до 60% населения страны к июню 2021-го.