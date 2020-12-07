Российским инвесторам предложили производить вакцины против COVID-19 в Ташкенте

Производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в Ташкенте. В соответствии с бизнес-планом, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.

ТАШКЕНТ, 7 дек — Sputnik. Инвесторам из России предложили создать производство иммунобиологических вакцин, в том числе против COVID-19, на базе фармацевтического кластера в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по развитию фармацевтической промышленности.

Представитель ведомства уточнил, что данное предложение прозвучало в ходе круглого стола между деловыми кругами Узбекистана и России. Мероприятие было организовано в рамках визита министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова в Узбекистан. Производство планируется разместить на территории Tashkent Pharma Park в Ташкенте. В соответствии с бизнес-планом, к апрелю 2021 года планируется подготовить ТЭО проекта, а в июне будущего года – начать его реализацию.

Ранее директор фармагентства Узбекистана Сардор Кариев заявил, что власти намерены создать собственную производственную площадку по выпуску вакцин, в том числе против нового коронавируса COVID-19. В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 4 декабря доставил в Ташкент образцы вакцины "Cпутник V". Груз принял первый замначальника службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики Узбекистан Холмамат Норбоев. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории Узбекистана.

Между тем глава Минздрава Абдухаким Хаджибаев в конце ноября рассказал, что ведомство рассчитывает в конце 2020 - начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям "Спутника V". По его словам, Минздрав в ходе переговоров с Российским фондом прямых инвестиций запросил 500 доз этой вакцины. По расчетам СЭС, власти страны планируют к июню 2021 года вакцинировать от COVID-19 до 60% населения республики.

Роспотребнадзор также сообщил на своем сайте, что Узбекистан выразил заинтересованность в совместных пострегистрационных испытаниях вакцины от COVID-19, которую разработал центр "Вектор". Кроме того, узбекская сторона намерена провести третью, последнюю фазу испытаний вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.