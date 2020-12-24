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В Европе появился первый филиал вуза Узбекистана

В Европе появился первый филиал вуза Узбекистана

Пресс-служба Ташкентского государственного стоматологического института
Общество
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С 2021 года 100 испанских студентов будут допущены на профессиональные курсы по стоматологии в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Ташкентский стоматологический институт открыл филиал в университете ADEMA Балеарского университета в Испании, сообщила пресс-служба вуза.

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Профильное соглашение было подписано 18 декабря 2020 года на конференции с участием руководства испанской провинции Пальма-де-Майорка, Министерства здравоохранения Испании, Балеарского университета и Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Договорились о том, что оба вуза будут ежегодно привлекать по 30 преподавателей к обучению, переподготовке и повышению квалификации по шести направлениям стоматологии. Также с 2021 года 100 испанских студентов будут допущены на профессиональные курсы по стоматологии в Ташкенте.

Для справки: Балеарский университет в Испании был основан в 1978-м и находится в ведении правительства Балеарских островов. Сегодня более 18 000 студентов обучаются в области социальных и гуманитарных наук, медицины, стоматологии, инженерии, информационных технологий.

Теги:
Образование, сотрудничество, Испания, Узбекистан, филиал, ВУЗ, стоматолог



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