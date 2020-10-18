Опубликован рейтинг лучших вузов Узбекистана

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Рейтинг составляется на основе уровня популярности официальных сайтов вузов. Учитываются также показатели лицензирования и аккредитации учебных заведений государством, индекс цитируемости научных статей профессорско-преподавательского состава и другие факторы.

Лучшим вузом республики, по этим критериям, признан Национальный университет Узбекистана. На втором и третьем местах оказались Нукуский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института и Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, соответственно.

Для справки: Ranking Web of Universities, — это система рейтинга мировых университетов, основанная на комбинированном показателе, учитывающем как объём веб-содержимого, так и видимое влияние этих публикаций по числу внешних цитат.

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В июле в Государственном центре тестирования Узбекистана рассказали, какие высшие учебные заведения стали самыми популярными у абитуриентов в этом году. В первой тройке оказались Самаркандский государственный университет, Каршинский государственный университет и Андижанский государственный университет.