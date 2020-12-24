Узбекистанцам запретили проводить новогодние утренники в детсадах — МДО

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования (МДО) прошло заседание коллегии во главе с Агриппиной Шин. В ходе мероприятия особое внимание было уделено безопасности и здоровью воспитанников ДОО.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире главой министерства были даны указания по введению запрета на проведение некоторых мероприятий в детских садах, сообщает пресс-служба МДО.
Что нельзя делать в дошкольных организациях:
• проводить традиционные новогодние утренники в присутствии родителей;
• получать подарки со стороны работников ДОО;
• праздновать Новый год в коллективах.
Ранее в школах Узбекистана в этом году не разрешено наряжать ёлку, украшать школьные коридоры и классы, а также отмечать новогодний праздник. Cоответсвующее письмо было направлено руководителям учебных заведений под подписью замминистра народного образования.