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Министр ДОУ Узбекистана Агрипина Шин

Узбекистанцам запретили проводить новогодние утренники в детсадах — МДО

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15666706/Uzbekistantsam-zapretili-provodit-novogodnie-utrenniki-v-detsadakh--MDO.html

Об этом стало известно во время заседания коллегии во главе с министром дошкольного образования Агриппиной Шин.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования (МДО) прошло заседание коллегии во главе с Агриппиной Шин. В ходе мероприятия особое внимание было уделено безопасности и здоровью воспитанников ДОО.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире главой министерства были даны указания по введению запрета на проведение некоторых мероприятий в детских садах, сообщает пресс-служба МДО.

Что нельзя делать в дошкольных организациях:

•  проводить традиционные новогодние утренники в присутствии родителей;

•  получать подарки со стороны работников ДОО;

•  праздновать Новый год в коллективах.

Ранее в школах Узбекистана в этом году не разрешено наряжать ёлку, украшать школьные коридоры и классы, а также отмечать новогодний праздник. Cоответсвующее письмо было направлено руководителям учебных заведений под подписью замминистра народного образования.

Теги:
запрет, министр, Агриппина Шин, дошкольное образование, Министерство дошкольного образования



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