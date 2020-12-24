Узбекистанцам запретили проводить новогодние утренники в детсадах — МДО

Об этом стало известно во время заседания коллегии во главе с министром дошкольного образования Агриппиной Шин.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Министерстве дошкольного образования (МДО) прошло заседание коллегии во главе с Агриппиной Шин. В ходе мероприятия особое внимание было уделено безопасности и здоровью воспитанников ДОО.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в мире главой министерства были даны указания по введению запрета на проведение некоторых мероприятий в детских садах, сообщает пресс-служба МДО.

Что нельзя делать в дошкольных организациях:

• проводить традиционные новогодние утренники в присутствии родителей;

• получать подарки со стороны работников ДОО;

• праздновать Новый год в коллективах.

Ранее в школах Узбекистана в этом году не разрешено наряжать ёлку, украшать школьные коридоры и классы, а также отмечать новогодний праздник. Cоответсвующее письмо было направлено руководителям учебных заведений под подписью замминистра народного образования.