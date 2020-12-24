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Узбекистан и Индия намерены исследовать и производить вакцину от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201224/15672120/Uzbekistan-i-Indiya-namereny-issledovat-i-proizvodit-vaktsinu-ot-COVID-19.html

Посол Индии в Узбекистане Маниша Прабхат сообщил, что разрабатываются три индийские вакцины от COVID-19, которые скоро поступят в производство и будут доступны.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан проводит переговоры с компаниями из Индии о возможном совместном исследовании и производстве вакцин от коронавируса COVID-19, заявил заместитель директора агентства по развитию фармацевтической отрасли Алишер Темиров в интервью телеканалу Узбекистан 24.

Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. К июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60% населения.

"На сегодняшний день ведутся переговоры с компаниями Zydus Cadila, Bharat Biotech и другими", – отметил Темиров.

Глава фармагентства уточнил, что Узбекистан сегодня уделяет особое внимание развитию сотрудничества с индийской стороной по организации производства и проведению совместных исследований по разработке вакцины от коронавируса.

© Sputnik / Евгений Одиноков
Испытания китайской вакцины от COVID завершатся в Узбекистане в 2022 году

Посол Индии в Узбекистане Маниша Прабхат сообщил, что разрабатываются три индийские вакцины от COVID-19, которые скоро поступят в производство и будут доступны.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев в минувший понедельник заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "ЭпиВакКороны".

После испытаний Узбекистан определится с производством вакцины "Спутник V" >>

В начале декабря пресс-служба Министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Испытания проводят центр передовых технологий при Мининноваций и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения Узбекистана.

Теги:
вакцинация, Вакцина, Индия, Узбекистан



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