12:17 25 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
Срочно:
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы близ деревни Сахарово

В России упростят оформление документов для мигрантов из Узбекистана

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
19210
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201225/15676475/V-Rossii-uprostyat-oformlenie-dokumentov-dlya-migrantov-iz-Uzbekistana.html

Инициатива поможет наладить миграционные процессы и поспособствует открытию фронт-офисов соответствующих центров.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В ходе визита делегации Узбекистана в Россию Агентством по внешней трудовой миграции подписаны соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием "Паспортно-визовый сервис", а также с Государственным бюджетным учреждением Москвы "Многофункциональный миграционный центр", передает ИА "Дунё".

"Цель подписания документов – упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России", - информирует пресс-служба информагентства.

Отмечается, что инициатива поможет наладить миграционные процессы и поспособствует открытию фронт-офисов соответствующих центров. Учреждения позволят сократить время и расходы, затрачиваемые гражданами республики на оформление разрешительных  документов, позволяющих осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации.

Большинство стен в приемной зоне консульского отдела из оргстекла, то есть совершенно прозрачны. Любой желающий может наблюдать, как происходит прием граждан.
Sputnik
Ташкент и Москва готовы ускорить создание миграционного центра РФ в Узбекистане

Кроме того, узбекистанцы смогут получить часть услуг на территории республики до выезда в Россию.

Напомним: в сентябре представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщил, что власти страны предложили МВД России к 2021 году открыть в республике представительство паспортно-визовой службы для оказания услуг трудовым мигрантам.

Минсельхоз РФ представит в правительство предложения по трудовым мигрантам >>

Ранее МВД РФ разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах. Документ предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в Россию. Отмечалось, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.

 

Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, Узбекистан, Россия, трудовая миграция, миграция



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
"Может аукнуться": Лавров ответил на новые санкции США против России
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться