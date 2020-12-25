В России упростят оформление документов для мигрантов из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В ходе визита делегации Узбекистана в Россию Агентством по внешней трудовой миграции подписаны соглашения о сотрудничестве с Федеральным государственным унитарным предприятием "Паспортно-визовый сервис", а также с Государственным бюджетным учреждением Москвы "Многофункциональный миграционный центр", передает ИА "Дунё".

"Цель подписания документов – упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России", - информирует пресс-служба информагентства.

Отмечается, что инициатива поможет наладить миграционные процессы и поспособствует открытию фронт-офисов соответствующих центров. Учреждения позволят сократить время и расходы, затрачиваемые гражданами республики на оформление разрешительных документов, позволяющих осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации.

Кроме того, узбекистанцы смогут получить часть услуг на территории республики до выезда в Россию.

Напомним: в сентябре представитель Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана сообщил, что власти страны предложили МВД России к 2021 году открыть в республике представительство паспортно-визовой службы для оказания услуг трудовым мигрантам.

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Ранее МВД РФ разработало концепцию нового федерального закона о мигрантах. Документ предполагает прохождение дактилоскопии и медосмотра до визита в Россию. Отмечалось, что подобные процедуры иностранцы смогут пройти в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ.