В Узбекистан в выходные придет снег с дождями

Температура в выходные дни будет понижаться и в воскресенье будет в пределах минус 2 градусов мороза и 3 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. На выходных в Узбекистан снова придут дожди и снег, сообщает Узгидромет.

"На территорию Узбекистана начался вынос теплой и влажной воздушной массы с районов зарубежного юга. По большинству областей пройдет дождь", - говорится в информации.

Уже к вечеру возможен переход в снег.

Температура в выходные дни будет понижаться и в воскресенье будет в пределах минус 2 градусов мороза и 3 градусов тепла. В этот период в ночные и утренние часы по республике местами возможны туманы.