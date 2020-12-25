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Зима в Ташкенте

В Узбекистан в выходные придет снег с дождями

Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201225/15678671/V-Uzbekistan-v-vykhodnye-pridet-sneg-s-dozhdyami.html

Температура в выходные дни будет понижаться и в воскресенье будет в пределах минус 2 градусов мороза и 3 градусов тепла.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. На выходных в Узбекистан снова придут дожди и снег, сообщает Узгидромет.

"На территорию Узбекистана начался вынос теплой и влажной воздушной массы с районов зарубежного юга. По большинству областей пройдет дождь", - говорится в информации.

Уже к вечеру возможен переход в снег.

Температура в выходные дни будет понижаться и в воскресенье будет в пределах минус 2 градусов мороза и 3 градусов тепла. В этот период в ночные и утренние часы по республике местами возможны туманы.

Теги:
мороз, снегопад, Снег, погода, Узбекистан, Узбекистан



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