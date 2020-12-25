В Узбекистане изучат опыт Индии в рентгенографии при диагностике COVID-19

Представители здравоохранения Узбекистана и Индии в ходе вебинара обсудили вопросы диагностики и лечения инфицированных коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnik. Медики Узбекистана изучат опыт коллег из Индии в рентгенографии при диагностике коронавируса, вместо дорогостоящей компьютерной томографии (КТ), сообщает пресс-служба национальной палаты инновационного здравоохранения республики.

Представители здравоохранения Узбекистана и Индии в ходе вебинара обсудили вопросы диагностики и лечения инфицированных коронавирусом.

"Наряду с последними расшифровками данных компьютерной томографии легких, участников из Узбекистана заинтересовал опыт использования рентгенографии грудной клетки для диагностирования COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с последним международным опытом радиологической диагностики коронавируса участников вебинара познакомил основатель радиологического центра Mahajan Imaging в Нью-Дели доктор Харш Махаджан.

"При том, что этот метод считается менее чувствительным, чем МСКТ, он более доступен, особенно в регионах, где всегда есть рентген. Таким образом, имея определенные навыки анализа рентгенографии грудной клетки, врач практически в любом месте может более точно диагностировать состояние пациента с COVID-19 и вести его лечение", - отмечается в сообщении.

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Напомним, антимонопольный комитет Узбекистана в октябре сообщал, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация в стране из-за распространения коронавируса вызвала ажиотажный спрос населения на КТ легких и рост цен на эту услугу – в среднем в два раза.