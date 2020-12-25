На финансирование инновационных проектов молодежи выделят $100 млн

Отдельное внимание Мирзиёев уделил и трудоустройству выпускников колледжей, поручив правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льгот работодателям в период испытательного срока для молодых специалистов.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл на Форум молодежи Узбекистана, который проводится в стране впервые, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства признался, что ощущает энергетический заряд каждый раз, когда общается с молодежью. Именно молодые люди стали опорой народа, в качестве волонтеров участвуя в общенародном движении "Доброта и поддержка" и оказывая практическую помощь семьям, оказавшимся в трудном положении.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в молодежном форуме

Мирзиёев отметил, что сформирован ташкентский опыт работы с молодежью, в рамках которого налажено систематическое изучение проблем, предложений и пожеланий. Для распространения этой практики по всей стране в городах и районах прошли молодежные фестивали.

"Меня очень порадовала готовность нашей молодежи поднимать актуальные вопросы, их неравнодушие. Мне очень приятно видеть, что у нас много молодых людей с широким кругозором, пытливым и прогрессивным мышлением", - сказал глава государства.

Хокимам областей, районов и городов, министрам и ответственным руководителям поручено проводить регулярные встречи с молодежью. Главы администраций разработают и обеспечат реализацию "дорожных карт" для решения возникающих проблем. Они будут отчитываться перед местными кенгашами по этому вопросу каждые 6 месяцев и определять планы на следующие полгода.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в молодежном форуме

Будут организованы профессиональное обучение и бизнес-тренинг безработной и неорганизованной молодежи в рамках программы "Молодежь: 1 + 1".

Была выдвинута и получила поддержку деловых людей инициатива о закреплении одного безработного молодого человека за одним предпринимателем по принципу "Каждый предприниматель - помощник молодежи". Благодаря реализации этой задумки в 2021 году работой могут быть обеспечены не менее 500 тысяч молодых людей.

По мнению, Шавката Мирзиёева, необходимо укреплять традицию "мастер-ученик" в регионах. Для ремесленников, вовлеченных в этот процесс, будет введена система материального стимулирования из Фонда содействия занятости.

Глава государства анонсировал создание молодежных малых промышленных зон в регионах на основе имеющегося опыта свободных экономических зон. В этих промзонах будут размещены бизнес-проекты молодежи.

При Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создан специальный фонд для финансирования инновационных идей и проектов молодежи, в который будет выделено 100 миллионов долларов. А средства фонда будут направляться на реализацию молодежных проектов по низким процентным ставкам и на выгодных условиях. Кроме того, в малых промышленных зонах будут построены производственные сооружения, которые будут предоставляться молодежи на льготных условиях аренды и лизинга.

Глава республики заявил также о необходимости создания электронной площадки "Обращение молодежи" для налаживания прямого диалога между молодежью, особенно неорганизованной, и должностными лицами.

Еще одним этапом поддержки станет предоставление микрокредитов молодежи, получившей специальный сертификат путем обучения профессиональным и предпринимательским навыкам, по ставке на 4 процента меньше базовой ставки Центробанка. Эти кредиты будут выдаваться на 7 лет с трехлетним льготным периодом.

Отмечалось, что для этих целей в 2021 году будет выделено 45 миллионов долларов США, а также 100 миллиардов сумов кредитов каждому региону для проектов молодежного предпринимательства в рамках Программы развития семейного предпринимательства.

Отдельное внимание Мирзиёев уделил и трудоустройству выпускников колледжей, поручив правительству рассмотреть вопрос о предоставлении льгот работодателям в период испытательного срока для молодых специалистов.

Приоритетной задачей также является поддержка детей из семей, нуждающихся в социальной защите, обеспечение жильем молодых семей.

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За последние три года более 5100 образцовых молодых семей по всей стране обеспечены доступным жильем и первоначальными взносами в размере около 200 миллиардов сумов. Как логическое продолжение этой работы поставлена ​​задача разработать и реализовать программу строительства жилья для молодежи на 2021-2023 годы.

Отмечено, что за последние 11 месяцев текущего года было зарегистрировано около 25 тысяч разводов среди молодых семей.

Мирзиёев призвал широкую общественность помочь предотвратить повышение статистики, а молодых людей - проявить инициативу и активность в предотвращении семейных размолвок и сокращении разводов.