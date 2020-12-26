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В столице сдан в эксплуатацию еще один мост

По накатанной: новый мост на улице Кипчак сдан в эксплуатацию

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201226/15684458/Po-nakatannoy-novyy-most-na-ulitse-Kipchak-sdan-v-ekspluatatsiyu.html

Мост способен обеспечивать непрерывное движение до 12 тысяч автотранспортных средств в час. Самое главное, он соединяет между собой две крупные транспортные артерии – Ташкентскую кольцевую дорогу и объездную дорогу Янги Сергели.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Сразу после посещения Сергелийской линии метрополитена Шавкат Мирзиёев осмотрел новый мост, построенный на улице Кипчак, сообщили в пресс-службе президента.

Строительство путепровода
© Sputnik / Евгений Биятов
Где в Ташкенте построят путепроводы - проект постановления

Улица пересекается с железной дорогой "Ташкент-Ангрен", прежде она была узкой и перегруженной. Поэтому проезжая часть улицы Кипчак была расширена до 8 полос, а над железной дорогой возведен мост длиной 772 метра, в том числе 445 метров в эстакадной части. Высота моста составляет 28 метров.

Мост способен обеспечивать непрерывное движение до 12 тысяч автотранспортных средств в час. Самое главное, он соединяет между собой две крупные транспортные артерии – Ташкентскую кольцевую дорогу и объездную дорогу Янги Сергели.

"Когда началась пандемия, мы поставили цель выйти из нее еще более сильными. В некоторых странах строительные работы порой прекращались. Наш народ дисциплинированно и сплоченно реализуют свои планы. Вместе мы способны на многое", - отметил Шавкат Мирзиёев в беседе с представителями общественности.

Летом Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом путепровода на пересечении улицы Чупонота и Малой кольцевой дороги. В будущем этот путепровод и новый мост на улице Кипчак соединит новая дорога.

Здесь же состоялась презентация проектов, разработанных в сотрудничестве с турецкой компанией "Kalyon", по реконструкции автомобильных дорог в Ташкенте, улучшению движения транспорта и пассажиров.

Теги:
Сергелийский район, мост, Шавкат Мирзиёев, транспорт, автомобили



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