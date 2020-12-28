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Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год

Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год — фото

Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Общество
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Презенты от главы государства уже отправлены во все регионы. Вручения пройдут 29-30 декабря при участии сотрудников хокимиятов областей.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Одиннадцать тысяч маленьких и юных узбекистанцев получат подарки от президента в преддверии Нового года, сообщили в пресс-службе Министерства народного образования республики.

Презенты будут вручены воспитанникам детских домов, детям, оставшимся без попечения родителей, детям от трех до 15 лет, родители которых погибли при исполнении служебного долга по защите родины, а также детям из семей, нуждающихся в социальной защите.

Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год

В один подарочный комплект входят 20 видов сладостей, три вида школьных принадлежностей и два вида инвентаря.

Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год
Пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана
Что президент подарит узбекистанским детям на Новый год

Сюрпризы от главы государства уже отправлены во все регионы. Вручения пройдут 29-30 декабря при участии сотрудников хокимиятов областей.

Напомним, "Президентские ёлки" в этом году будут организованы с учетом ситуации с коронавирусом. Телеканалы "Болажон" и "Ёшлар" покажут праздничную программу, подготовленную шоу-группой "Томоша".

Теги:
Министерство народного образования Узбекистана, подарки, подарок, президент Узбекистана, президент, Узбекистан



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