Новый год без снега: какая погода ожидает Узбекистан на праздники

Согласно статистическим данным за последние годы, в Ташкенте осадки в эти дни выпадают в среднем 1 раз в 3-4 года.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. На этой неделе вся территория Узбекистана будет находиться на периферии сибирского антициклона, который охватывает своим влиянием обширную территорию России от Урала до Охотского моря, сообщает Узгидромет.

"В последние дни декабря и первые дни января по всей республике ожидается холодная и сухая погода. Конечно, таких морозов, как в Сибири и в северном Казахстане у нас не ожидается, но температура на 4-7о ниже нормы сохранится на протяжении всей недели. Местами по республике возможен туман", - говорится в информации.

В ночные часы морозы будут достигать 3-8°, по северу - 10-15°, а днем температура воздуха будет в пределах -2°...+3°.

Согласно статистическим данным за последние годы, в Ташкенте осадки в эти дни выпадают в среднем 1 раз в 3-4 года. Однако далеко не всегда эти осадки выпадают в виде снега. А снег непосредственно в новогоднюю ночь бывает еще реже.

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Самым снежным за последние годы был первый день Нового 2007 года: снег начался в новогоднюю ночь и продолжался весь день 1 января.

Последний раз снег в новогодние праздники выпадал 1 января 2013-го.