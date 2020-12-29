В Узбекистане 2021-й будет Годом поддержки молодежи и охраны здоровья населения

Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в эти минуты оглашает послание Законодательной палате и Сенату Олий Мажлиса.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. В Узбекистане 2021-й объявлен Годом поддержки молодежи и охраны здоровья населения, заявил президент Шавкат Мирзиёев во время послания Олий Мажлису.

"Как показывает мировой опыт, инвестиции в гармоничное развитие молодого поколения возвращаются обществу в десятикратном, стократном размере. — сказал глава государства. — Чтобы продолжить начатую нами работу в этих важных направлениях и поднять ее на новый, более высокий уровень, предлагаю назвать наступающий 2021-й в нашей стране Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения".

Пандемия еще раз показала, что коренное реформирование первичного звена здравоохранения, службы скорой помощи, санитарно-эпидемиологической системы является для Узбекистана жизненной необходимостью, заявил президент.