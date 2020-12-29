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Новый детский сад открыли в Сергелийском районе Ташкента.

Президент предложил выделить 50 млрд сумов на жилье для детей-сирот

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15697293/Prezident-predlozhil-vydelit-50-mlrd-sumov-na-zhile-dlya-detey-sirot.html

Будет внедрена система поддержки детей, нуждающихся в особом внимании со стороны государства и общества, в том числе с ограниченными возможностями - известно, что в Узбекистане более 150 тысяч таких детей до 18 лет, они нуждаются в заботе государства.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент предложил в следующем году определить приоритетными направлениями в сфере образования изучение физики и иностранных языков. В 2021-м будет проведена Международная научная олимпиада по физике имени Ахмада Фергани.

© Sputnik / Кирилл Брага
В Хорезме создана международная физико-математическая школа-интернат

Инициатива предполагает создание специализированных школ по этим предметам. Система профессионального образования будет реформирована в соответствии с требованиями рынка труда. Наличие квалификации станет ключевым требованием при приеме на работу.

Будет внедрена система поддержки детей, нуждающихся в особом внимании со стороны государства и общества, в том числе с ограниченными возможностями - известно, что в Узбекистане более 150 тысяч таких детей до 18 лет, они нуждаются в заботе государства.

Необходимо дать им возможности получать образование и профессию. Сироты должны быть обеспечены жильем.

Впервые в 2021 году 900 детей-сирот обеспечат жильем - на это из бюджета будет выделено 50 миллиардов сумов.

"В целом, для систематизации такой благородной работы, если мы создадим общественный фонд поддержки детей и направим на это из бюджета 100 миллиардов сумов, думаю, что эта инициатива будет поддержана. Данные средства будут увеличиваться в течение года", - отметил президент.

При этом глава государства поручил законодательно закрепить Общественный фонд поддержки детей. При этом, по словам Шавката Мирзиёева, пришло время принять закон о детском омбудсмене.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
президент Узбекистана, сироты, дети, социальная поддержка, Узбекистан



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