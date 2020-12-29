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Гражданка Узбекистана в ожидании рейса из Новосибирска в Ташкент

Более 600 тысяч узбекистанцев вернулись на родину во время пандемии

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15697455/Uzbekskie-vlasti-vernuli-domoy-bolee-600-tysyach-sograzhdan-vo-vremya-pandemii.html

Необходимую помощь получили свыше 100 тысяч соотечественников, оказавшихся в трудном положении за границей, рассказал президент РУз.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Власти Узбекистана в период пандемии коронавируса COVID-19 помогли вернуться домой более 600 тысячам соотечественников, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Узбекский лидер во вторник в Ташкенте выступает с ежегодным посланием Олий Мажлису. Глава государства с 2017 года ввел практику такого обращения. Традиционно послание посвящено итогам работы в уходящем году и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем. Обращение транслируется на ведущих республиканских и региональных телеканалах, а также в соцсетях с переводом на русский и английский языки.

"Свыше 600 тысяч соотечественников возвращены в Узбекистан из-за границы. Оказана необходимая помощь свыше 100 тысячам соотечественников, оказавшимся в трудном положении за границей", — сказал Мирзиёев.

Президент сообщил, что во время пандемии за короткое время в Ташкенте и регионах было организовано медучреждений почти на 30 тысяч коек, для борьбы с пандемией привлечены свыше 200 тысяч медработников, включая 150 иностранных врачей и специалистов.

Мирзиёев уточнил, что для смягчения последствий коронавируса государство приняло комплекс мер стоимостью 82 триллиона сумов (около восьми миллиардов долларов), в том числе был создан антикризисный фонд, куда направлено 16 триллионов сумов (около 1,5 миллиарда долларов) из бюджета.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поблагодарил Россию и другие страны за помощь в борьбе с COVID
"Благодаря оперативно и своевременно принятым нами системным мерам удалось предотвратить широкое распространение этого опасного заболевания. В нашей стране продолжаются спокойная жизнь и устойчивое экономическое развитие", — добавил президент Узбекистана.

Первый в республике случай COVID-19 выявили 15 марта. Ко вторнику, 29 декабря, общее число зарегистрированных случаев коронавируса увеличилось до 76 907, всего от инфекции скончались 613 человек, 74 526 выздоровели. В октябре-ноябре количество новых заболевших вновь снизилось с 600-700 до 200 за сутки после роста динамики в сентябре. Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в стране наблюдался в июле. Власти страны с 15 августа начали поэтапно ослаблять карантин против COVID-19.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
пандемия, Узбекистанцы, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев



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