Еще 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана в 2021-м

В республике будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Еще 20 тысяч человек смогут получить гражданство Узбекистана в 2021 году, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев во время послания Олий Мажлису.

"В прошлом году был установлен порядок прямого предоставления гражданства Республики Узбекистан тем, кто приехал в нашу страну до 1995 года. Это дало возможность более 50 тысячам человек получить гражданство. Как вы смотрите, если в продолжение этой работы в следующем году мы напрямую предоставим гражданство Узбекистана лицам без гражданства, которые приехали в нашу страну до 2005 года и проживают здесь постоянно? Благодаря этому еще 20 тысяч человек получат возможность стать гражданами Узбекистана", — сказал Мирзиёев.

Он анонсировал введение порядка предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.