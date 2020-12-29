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Паспорт гражданина Узбекистана

Еще 20 тысяч человек смогут стать гражданами Узбекистана в 2021-м

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15698902/Esche-20-tysyach-chelovek-smogut-stat-grazhdanami-Uzbekistana-v-2021-m.html

В республике будет введен порядок предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Еще 20 тысяч человек смогут получить гражданство Узбекистана в 2021 году, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев во время послания Олий Мажлису.

"В прошлом году был установлен порядок прямого предоставления гражданства Республики Узбекистан тем, кто приехал в нашу страну до 1995 года. Это дало возможность более 50 тысячам человек получить гражданство. Как вы смотрите, если в продолжение этой работы в следующем году мы напрямую предоставим гражданство Узбекистана лицам без гражданства, которые приехали в нашу страну до 2005 года и проживают здесь постоянно? Благодаря этому еще 20 тысяч человек получат возможность стать гражданами Узбекистана", — сказал Мирзиёев.

Он анонсировал введение порядка предоставления гражданства напрямую лицам без гражданства, постоянно проживающим в стране в течение 15 лет.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (19)
Теги:
Узбекистанцы, Шавкат Мирзиёев, выдача гражданства, гражданство, Узбекистан



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