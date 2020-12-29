Мирзиёев высказался о работе узбекских журналистов

В будущем году поддержка объективных представителей СМИ и блогеров будет продолжена, подчеркнул глава республики.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время обращения к Олий Мажлису высказался о работе журналистов.

По словам главы государства, сегодня представители СМИ и блогеры "не только освещают проводимые в республике реформы, но и обращают внимание на острые проблемы и ошибки, допущенные при их реализации, заставляя некоторых руководителей пересматривать свои подходы в работе, чтобы решать обозначенные проблемы".

"Конечно, многие критические материалы не нравятся отдельным чиновникам на местах, ведь они нарушают их покой и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова — это требование времени, требование реформ в Узбекистане", — отметил узбекский лидер.

В будущем году работа по защите этих прав и поддержке объективных журналистов и блогеров будет продолжена, подчеркнул президент.

При этом президент поручил проанализировать и пересмотреть подходы в деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций.