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Мирзиёев высказался о работе узбекских журналистов

Unsplash / Sabri Tuzcu
Общество
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Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (20)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201229/15701559/Mirziev-vyskazalsya-o-rabote-uzbekskikh-zhurnalistov.html

В будущем году поддержка объективных представителей СМИ и блогеров будет продолжена, подчеркнул глава республики.

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время обращения к Олий Мажлису высказался о работе журналистов.

По словам главы государства, сегодня представители СМИ и блогеры "не только освещают проводимые в республике реформы, но и обращают внимание на острые проблемы и ошибки, допущенные при их реализации, заставляя некоторых руководителей пересматривать свои подходы в работе, чтобы решать обозначенные проблемы". 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев раскритиковал манеру общения некоторых чиновников с журналистами
"Конечно, многие критические материалы не нравятся отдельным чиновникам на местах, ведь они нарушают их покой и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова — это требование времени, требование реформ в Узбекистане", — отметил узбекский лидер.

В будущем году работа по защите этих прав и поддержке объективных журналистов и блогеров будет продолжена, подчеркнул президент.

При этом президент поручил проанализировать и пересмотреть подходы в деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций.

Тема:
Послание президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Олий Мажлису (20)
Теги:
СМИ, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, блогер, журналистика, журналисты



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