Мирзиёев высказался о работе узбекских журналистов

ТАШКЕНТ, 29 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время обращения к Олий Мажлису высказался о работе журналистов.
По словам главы государства, сегодня представители СМИ и блогеры "не только освещают проводимые в республике реформы, но и обращают внимание на острые проблемы и ошибки, допущенные при их реализации, заставляя некоторых руководителей пересматривать свои подходы в работе, чтобы решать обозначенные проблемы".
В будущем году работа по защите этих прав и поддержке объективных журналистов и блогеров будет продолжена, подчеркнул президент.
При этом президент поручил проанализировать и пересмотреть подходы в деятельности Агентства информации и массовых коммуникаций.