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Заправка электромобиля

"Узавтосаноат" обяжут производить только электромобили

© CC0 / Unsplash / Maxim Hopman
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15705670/Uzavtosanoat-obyazhut-proizvodit-tolko-elektromobili.html

В течение двух месяцев будет разработана дорожная карта по установке зарядных станций (терминалов) для автомобилей с электродвигателем.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. В соответствии с постановлением Кабинета министров компания "Узавтосаноат" будет переведена на производство исключительно легковых автомобилей и мототранспортных средств с электродвигателями.

Согласно документу, до 1 февраля 2021 года предприятию поручено разработать проект концепции, включая информацию о периоде реализации, производственной мощности, объеме финансирования и субсидиях, предоставляемых государством. Помимо этого, "Узавтосаноат" необходимо привлечь консалтинговые компании и иностранных экспертов.
Зарядка электромобиля
AFP / JENS SCHLUTER
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Также планируется отменить сбор при покупке автомототранспортных средств с электродвигателем внутри страны и (или) при их временном ввозе. Министерству финансов поручено учитывать данный факт при формировании госбюджета на 2021-й и последующие годы.

Отмечается, что в течение двух месяцев будет разработана дорожная карта по установке зарядных станций (терминалов) для электромобилей.

Ранее в Коканде началось строительство завода по сборке электромобилей. Проект реализуется компанией "Шаффоф омад саноат" совместно с китайской организацией Silk Road Company. Его общая стоимость составила 30 млн долларов, включая 24 млн долларов иностранных инвестиций.

Теги:
Узбекистан, производство, Узавтосаноат, электромобиль



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