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Как правильно встретить год Быка — 2 главных совета астролога

© AFP 2018 / Michael M. Santiago
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201230/15708781/Kak-pravilno-vstretit-god-Byka--2-glavnykh-soveta-astrologa.html

Бык — животное домашнее, семейное. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, что особенно актуально сейчас, когда из-за коронавируса гулять с размахом не рекомендуется.

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Уже совсем скоро наступит новый 2021 год — согласно восточному календарю, он пройдет под знаком Белого Металлического Быка. 

Как правильно встретить подготовиться к праздникам и какие блюда следует избегать на новогоднем столе, объяснила астролог Лилия Любимова. 

Прежде всего, из меню следует убрать традиционные мясные угощения.

Это, в первую очередь, касается говядины, отметила Любимова. 

"Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как как "Оливье", холодец, говяжий язык, - под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное – по возможности заменить на рыбу", — рассказала астролог.

По ее словам, дополнить новогоднее меню также можно сладостями (тортами и выпечкой) и пирогами (с капустой, грибами, картошкой). 

© AFP 2018 / OLE SPATA
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Это вполне придется по вкусу новогоднему символу 2021 года. 

К праздничному столу также можно приготовить овощные салаты. 

"Можно сделать отдельную зеленую тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года. К алкоголю Бык относится нормально, все традиционно, здесь уже все по вашим предпочтениям", — рассказала астролог.

Что же касается самого празднования, то здесь все просто: бык — животное домашнее, семейное, а значит, и Новый год лучше всего встретить в кругу родных и близких. 

К тому же, в этот раз из-за пандемии устроить народные гулянья не получится. Но все же это не может помешать отметить праздник максимально душевно и ярко. 

Теги:
астролог, еда, Новый год



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