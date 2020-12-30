Выпуск вакцины против COVID-19 в Узбекистане - что решили Путин и Мирзиёев

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин по телефону обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, кооперацию по выпуску в республике вакцины из РФ против коронавируса, сообщает пресс-служба.

"С глубоким удовлетворением отмечено, что в непростых условиях глобального распространения коронавируса наши страны оказывали взаимную всестороннюю помощь и практическое содействие в борьбе с пандемией, преодолении последствий мирового экономического и эпидемиологического кризиса. В настоящее время активно прорабатываются возможности кооперации по выпуску российской вакцины в Узбекистане", - говорится в сообщении.

Напомним, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в начале декабря доставил в Ташкент 100 доз российской вакцины "Cпутник V" против коронавируса. Образцы переданы узбекской стороне для дальнейшего проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории республики. Посол РФ в Узбекистане Владимир Тюрденев в минувший понедельник заявил журналистам, что Россия поставит в республику 1 миллион доз "Спутник V" от коронавируса для трудовых мигрантов, также в 2021 году ожидается контракт на поставку второй российской вакцины - "Эпиваккороны".

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Ранее власти республики заявляли, что намерены провести испытания вакцин из РФ, Китая и Турции. По расчетам Узбекистана, к июню 2021 года планируется вакцинировать от коронавируса COVID-19 до 60% населения. Численность населения Узбекистана превышает 34 миллиона. В начале декабря пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана сообщила, что в стране началась третья стадия испытаний рекомбинантной вакцины китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, в них должны принять участие 5 тысяч местных добровольцев. Срок испытаний – 14 месяцев.