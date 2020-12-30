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Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону

Новый год, СНГ и ЕАЭС: о чем поговорили по телефону Мирзиёев и Путин

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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https://uz.sputniknews.ru/politics/20201230/15708352/Novyy-god-SNG-i-EAES-o-chem-esche-pogovorili-po-telefonu-Mirziev-i-Putin.html

Главы государств подтвердили стремление "и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего — в торгово-экономической сфере".

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в среду провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом", — говорится в публикации.

Глава МИД Узбекистана Абулазиз Камилов и глава МИД РФ Сергей Лавров
© Sputnik / Виталий Белоусов
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По данным пресс-службы, главы государств подтвердили стремление "и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего — в торгово-экономической сфере".

"Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", — отмечается в публикации.

Шавкат Мирзиёев в среду также поговорил по телефону с главами Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Они обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и обсудили вопросы сотрудничества между странами в разных сферах.

Теги:
внешняя политика, политика, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиёев, Владимир Путин



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