Новый год, СНГ и ЕАЭС: о чем поговорили по телефону Мирзиёев и Путин

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в среду провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.
"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом", — говорится в публикации.
"Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", — отмечается в публикации.
Шавкат Мирзиёев в среду также поговорил по телефону с главами Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Они обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и обсудили вопросы сотрудничества между странами в разных сферах.