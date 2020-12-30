Новый год, СНГ и ЕАЭС: о чем поговорили по телефону Мирзиёев и Путин

Главы государств подтвердили стремление "и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего — в торгово-экономической сфере".

ТАШКЕНТ, 30 дек — Sputnik. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в среду провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

"Главы государств тепло поздравили друг друга с наступающим Новым годом", — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, главы государств подтвердили стремление "и далее укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства между Россией и Узбекистаном, наращивать взаимовыгодное сотрудничество, прежде всего — в торгово-экономической сфере".

"Дана высокая оценка председательства Узбекистана в СНГ в 2020 году. Кроме того, подчеркнута важность получения республикой в этом году статуса наблюдателя при Евразийском экономическом союзе", — отмечается в публикации.

Шавкат Мирзиёев в среду также поговорил по телефону с главами Таджикистана, Казахстана, Туркменистана и Кыргызстана. Они обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом и обсудили вопросы сотрудничества между странами в разных сферах.