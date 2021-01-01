Еще одна вакцина от COVID-19 одобрена ВОЗ

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Еще одна вакцина – mRNA – одобрена и включена в список рекомендуемых для экстренного использования Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.
"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первую с начала вспышки коронавируса год назад", – говорится в заявлении.
Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.
ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса — видео >>
Напомним: первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.