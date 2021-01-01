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Медсестра готовит дозу вакцины от коронавирусной болезни (COVID-19)

Еще одна вакцина от COVID-19 одобрена ВОЗ

© REUTERS / INQUAM PHOTOS
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210101/15716465/Esche-odna-vaktsina-ot-COVID-19-odobrena-VOZ.html

Вакцина mRNA от COVID-19 прежде всего будет предназначена для нуждающихся стран. Ее распределением займутся ЮНИСЕФ и Панамериканская организация здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Еще одна вакцина – mRNA – одобрена и включена в список рекомендуемых для экстренного использования Всемирной организаций здравоохранения (ВОЗ), сообщает РИА Новости.

"Сегодня (в четверг) ВОЗ внесла вакцину mRNA от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech в список для экстренного использования, первую с начала вспышки коронавируса год назад", – говорится в заявлении.

Отмечается, что включение вакцины в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения приобретать этот препарат для распространения в нуждающихся странах.

ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса — видео >>

Напомним: первую в мире вакцину от коронавируса "Спутник V" Россия зарегистрировала в августе. Она разработана НИЦЭМ имени Гамалеи и производится совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Теги:
ВОЗ, коронавирус, вакцинация, Вакцина



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