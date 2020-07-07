ВОЗ заявила об интересе к российской вакцине от коронавируса — видео

Всемирная организация здравоохранения ждет окончания тестирования в России вакцины от COVID-19 и препарата для лечения коронавируса, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Испытания идут параллельно сразу в нескольких медучреждениях.

Одну из вакцин, созданную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ, тестируют в госпитале имени Бурденко. В первую группу добровольцев вошли 18 солдат-контрактников. Затем к ним присоединились гражданские лица, в том числе девушки. Участники эксперимента чувствуют себя хорошо.

Еще тестирование идет в Сеченовском университете. Также гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов сообщал РИА Новости , что три прототипа вакцины от COVID-19, разработанные в центре, успешно прошли испытания.

Кроме того, Минздрав РФ уже одобрил два препарата для лечения коронавирусной инфекции — "Авифавир" производства Российского фонда прямых инвестиций и "ХимРар", а также "Арепливир", производством которого занимается компания "Промомед".