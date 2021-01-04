В Узбекистане вводится новый порядок регистрации мобильных устройств

Правительственный документ дополняет Положение о порядке регистрации мобильных устройств описанием прав и обязанностей дипломатических представительств, иностранных граждан, а также государственных исполнителей.

ТАШКЕНТ, 4 янв - Sputnik. В Узбекистане состоялся брифинг, посвященный вопросам внесения изменений и дополнений в процесс регистрации мобильных устройств, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь импортеры, которые занимаются розничной продажей мобильных устройств, должны осуществлять регистрацию мобильных устройств по IMEI-коду независимо от даты ввоза устройств на территорию Узбекистана.

Новое постановление Кабинета министров 31 декабря 2020 года нацелено на упрощение процедур для рядовых граждан и нерезидентов республики.

"В соответствии с ним, все обязанности по регистрации кодов, вне зависимости от даты ввоза мобильных устройств на территорию страны, возложены на импортеров и производителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, правительственный документ дополняет Положение о порядке регистрации мобильных устройств описанием прав и обязанностей дипломатических представительств, иностранных граждан, а также государственных исполнителей.

По словам и. о. директора ГУП РЦУСТУз Улугбека Шакирова, до ноября 2019 года большинство смартфонов и других типов мобильных устройств ввозились в страну не официально, в обход установленных порядков. Другими словами, бизнес в этом направлении считался одним из направлений теневой экономики.

"Развитие мобильной связи, расширение доступа к интерактивным государственным услугам и электронной коммерции за счет внедрения современных сервисов, а также поддержка повсеместного производства сотовых телефонов и мобильных модулей в соответствии с международными стандартами являются важным аспектом государственной политики. До ноября 2019 года в Узбекистане процветала контрабанда мобильных устройств. Она достигала 87% от общего объема ввозимой продукции. Соответственно, мало кого заботили вопросы качества, технической гарантии и безопасности устройств, используемых населением. А внимание к этим вопросам является велением времени, что и стало одной из главных предпосылок к созданию системы UZIMEI", - отметил Шакиров.

Система регистрации UZIMEI-кодов мобильных устройств была внедрена в Узбекистане в соответствии с постановлением Кабинета министров Узбекистана от 22 октября 2018 года.