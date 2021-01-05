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Совместное командно-штабное учение на перевале Камчик

Учения по ликвидации последствий ЧС прошли на перевале Камчик

МЧС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210105/15730018/Ucheniya-po-likvidatsii-posledstviy-ChS-proshli-na-perevale-Kamchik.html

В мероприятии приняли участие подразделения МЧС, МВД, Министерства здравоохранения и других служб оперативного реагирования.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Совместные командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера состоялись на высокогорном перевале Камчик, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В прошедших учениях приняли участие подразделения МЧС, МВД, Министерства здравоохранения и других служб оперативного реагирования.

"По одному из сценариев, спасатели извлекли из-под завалов 10 человек, находившихся в двух автомобилях, попавших под снежную лавину", — говорится в новостном сюжете, опубликованном на YouTube-канале МЧС.

Второй сценарий предполагал отработку действий при пожаре автотранспорта и железнодорожного состава, осуществлявших перевозку нефтепродуктов, отметили в пресс-службе. В ходе учений на горном участке автодороги А-373 "Ташкент-Ош" были также развернуты пункты горячего питания и обогрева для пострадавшего населения, водителей и пассажиров на отдельных сложных участках автодороги.

"Основные цели учений достигнуты, отработаны действия соответствующих служб при осложнении обстановки", — добавили в министерстве.

Сход снежных лавин
© Sputnik / Денис Абрамов
МЧС Узбекистана предупредило об опасности лавин в горах
В понедельник МЧС предупредило о лавинной опасности в течение этой недели, которая прогнозируется в горных районах Узбекистана.

Через перевал Камчик проходит единственная автомобильная дорога, связывающая восточные области Ферганской долины с остальной частью Узбекистана. Зимой из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на перевале периодически закрывается. Летом 2016 года компания "Узбекистон темир йуллари" построила электрифицированную железнодорожную линию Ангрен-Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.

Теги:
МЧС Узбекистана, учения, Узбекистан, Камчик



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