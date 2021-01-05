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В антикоррупционное законодательство РУз внедрят международные стандарты

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210105/15732246/V-antikorruptsionnoe-zakonodatelstvo-RUz-vnedryat-mezhdunarodnye-standarty-.html

Ожидается, что реализация намеченных мер поможет искоренить различные формы коррупции и усовершенствовать правовую базу в этой сфере, что затем позволит улучшить позиции страны в международных рейтингах.

ТАШКЕНТ, 5 янв — Sputnik. Узбекистанское Агентство по противодействию коррупции сообщило об утверждении дорожной карты по внедрению международных стандартов в антикоррупционное законодательство республики.

Доллары США
© Sputnik / Михаил Кутузов
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Ожидается, что реализация обозначенных в документе мер поможет искоренить различные формы коррупции и усовершенствовать правовую базу в этой сфере, что затем позволит улучшить позиции страны в международных рейтингах.

Разработчики учли требования Конвенции ООН по противодействию коррупции, предложения Азиатского банка развития и ЕБРР, а также положения других международных документов.

Кроме того, в дорожную карту включены рекомендации Миссии по наблюдению за парламентскими выборами, состоявшимися в декабре 2019 года, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека в РУз.

Дорожная карта предусматривает:

  • ускорение процесса принятия закона "О государственной гражданской службе";
  • внедрение прозрачных механизмов открытого и независимого отбора при принятии на госслужбу, а также карьерного роста на основе профессиональных качеств и отдельных заслуг (принципа меритократии);
  • отмену действующих льгот по госзакупкам для стратегических субъектов;
  • разработку порядка проверки контрагентов (сторон договора) при проведении тендеров по госзакупкам;
  • разработку предложений по включению в Уголовный кодекс ответственности за дачу взятки должностным лицам другого государства и международных организаций, а также за незаконное обогащение должностных лиц;
  • совершенствование организационно-правовых механизмов защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях;
  • разработку проекта документа об отправке и рассмотрении анонимных сообщений о коррупционных случаях;
  • формирование базы открытых данных для обеспечения прозрачности расходования финансовой помощи и кредитов, предоставляемых международными организациями.

Кроме того, планируется разработать и внедрить типовые методы оценки рисков коррупции в госорганах и секторах с высоким риском коррупции.

Агентство по противодействию коррупции, созданное в июне 2020 года, подчиняется президенту и подотчетно палатам Олий Мажлиса. Среди его основных задач — обеспечение системного анализа состояния коррупции в стране, формирование и реализация политики в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Теги:
Агентство по противодействию коррупции, Узбекистан, борьба с коррупцией, Коррупция



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