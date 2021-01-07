В МВД Узбекистана назвали главные причины продажи младенцев в республике

Специалисты отметили, что в ходе формирования "Женской тетради" проведены интервью с более чем 6,5 млн женщин старше 30 лет. В процессе работы были изучены основные проблемы, с которыми они чаще всего сталкиваются.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В 2017-2020 годах в Узбекистане было выявлено 185 случаев торговли детьми, сообщила представитель Следственного департамента при МВД Наргиза Ходжибоева в рамках пресс-конференции в штабе АИМК.

Основные факторы продажи новорожденных:

отсутствие социальной защиты матери ребенка, не удовлетворение ее материальных потребностей;

беременность незамужних женщин, попытка сокрытия ребенка от своей семьи;

потребность бездетных семей в усыновлении;

отсутствие прочной правовой базы для предотвращения торговли детьми.

По словам замначальника управления Министерства по поддержке махалли и семьи Угилой Урозовой, преступления, связанные с торговлей младенцами, в большинстве случаев совершаются женским полом.

"Изучение социального статуса женщин, причастных к этому преступлению, показало, что многие из них в настоящее время живут в тяжелых условиях и испытывают финансовые затруднения, нуждаются в социальной поддержке и психологической помощи", - заявила Урозова.

К тому же специалисты отметили, что в ходе формирования "Женской тетради" проведены интервью с более чем 6,5 млн женщин старше 30 лет. В процессе работы были изучены основные проблемы, с которыми они чаще всего сталкиваются.

Также на пресс-конференции эксперты подчеркнули, что в сравнении с 2012 годом (зафиксировано 574 случая) количество преступлений, связанных с торговлей людьми, снизилось в 2020 году (выявлено 74 инцидента) в шесть раз.