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Медперсонал в роддоме

В МВД Узбекистана назвали главные причины продажи младенцев в республике

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210107/15743278/V-MVD-Uzbekistana-nazvali-glavnye-prichiny-prodazhi-mladentsev-v-respublike.html

Специалисты отметили, что в ходе формирования "Женской тетради" проведены интервью с более чем 6,5 млн женщин старше 30 лет. В процессе работы были изучены основные проблемы, с которыми они чаще всего сталкиваются.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. В 2017-2020 годах в Узбекистане было выявлено 185 случаев торговли детьми, сообщила представитель Следственного департамента при МВД Наргиза Ходжибоева в рамках пресс-конференции в штабе АИМК.

Основные факторы продажи новорожденных:

  • отсутствие социальной защиты матери ребенка, не удовлетворение ее материальных потребностей;
  • беременность незамужних женщин, попытка сокрытия ребенка от своей семьи;
  • потребность бездетных семей в усыновлении;
  • отсутствие прочной правовой базы для предотвращения торговли детьми.

По словам замначальника управления Министерства по поддержке махалли и семьи Угилой Урозовой, преступления, связанные с торговлей младенцами, в большинстве случаев совершаются женским полом.

"Изучение социального статуса женщин, причастных к этому преступлению, показало, что многие из них в настоящее время живут в тяжелых условиях и испытывают финансовые затруднения, нуждаются в социальной поддержке и психологической помощи", - заявила  Урозова.
Младенец
© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
В частном роддоме Самарканда убивали новорожденных и торговали младенцами

К тому же специалисты отметили, что в ходе формирования "Женской тетради" проведены интервью с более чем 6,5 млн женщин старше 30 лет. В процессе работы были изучены основные проблемы, с которыми они чаще всего сталкиваются.

Также на пресс-конференции эксперты подчеркнули, что в сравнении с 2012 годом (зафиксировано 574 случая) количество преступлений, связанных с торговлей людьми, снизилось в 2020 году (выявлено 74 инцидента) в шесть раз. 

Теги:
статистика, МВД Узбекистана, Узбекистан, младенец, торговля людьми



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