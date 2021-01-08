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Фармкомпанию из Намангана оштрафовали за подделку упаковки Trimol

АИС Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20210108/15745703/Farmkompaniyu-iz-Namangana-oshtrafovali-za-poddelku-upakovki-Trimol.html

В АИС уточнили, что производитель Trimol может также предъявить иск о возмещении материального ущерба, которое может повлечь за собой большую финансовую ответственность.

ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Индийская компания обратилась с заявлением в Агентство по интеллектуальной собственности (АИС). В документе была изложена информация о том, что местная фирма ООО MERRYMED FARM вводит в заблуждение покупателей, сделав внешнюю упаковку лекарства Turmol схожей с оригинальным препаратом Trimol, сообщают в АИС.

В агентстве рассмотрели данное дело и обратились в суд по административным делам. На местную фармкомпанию был наложен штраф в размере 3 БРВ (669 тысяч сумов).

Кроме того, в ведомстве уточнили, что производитель Trimol может также предъявить иск о возмещении материального ущерба, которое может повлечь за собой большую финансовую ответственность.

Пресс-служба ГТК
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"На самом деле, штраф в размере 3 БРВ не является решением для предотвращения и пресечения подобной деятельности. Необходимо повысить правовую осведомленность населения и усилить общественный контроль над предпринимателями, незаконно использующими чужой товарный знак", - пояснили в пресс-службе госоргана.

Отмечается, что Агентство по интеллектуальной собственности не имеет полномочий проверять деятельность хозяйствующих субъектов, поэтому предпринимателям, чьи права были нарушены, необходимо самим обращаться за помощью в АИС для пресечения противозаконных действий.

Теги:
Агентство по интеллектуальной собственности республики Узбекистан, лекарства, подделка, фармацевтика, фармакология



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